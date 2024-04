EuroLega, Playoffs – G2: Il Pana non sbaglia, suda freddo ma batte il Maccabi e pareggia la serie

Vince il Panathinaikos, che a OAKA pareggia la serie trascinato dalla coppia Sloukas-Lessort. Il Maccabi vende cara la pelle, ma la formazione di Tel Aviv si arrende alla maggior aggressività avversaria, nonostante scampoli di match giocati ad alto livello. I viaggianti partono meglio e tentano la fuga, limitata dal Pana che tra secondo e terzo quarto piazza un pesantissimo parziale 21-1 per mettere le mani sulla gara. Gli israeliani tentano la clamorosa rimonta, arrivando anche a -3 nell’ultima frazione, ma alla fine incassano il ko. Non bastano i 12 di Cohen, tutti nel rimo tempo, e i 18 di Brown al Maccabi per aver ragione di un Pana che torna su livelli degni del palconescenico playoff: i greci sono sospinti dal pubblico casalingo e da una clamorosa prova di Sloukas (29 punti per lui). In doppia cifra anche Nunn, Lessort, Papapetrou e Mitoglou per il Pana, che si gode una meritata vittoria.

Quintetto Panathinaikos: Nunn, Grant, Grigonis, Lessort, Mitoglou

Quintetto Maccabi: Brown, Dibartolomeo, Colson, Nebo, Cohen

Inizio gara che sorride ai viaggianti, con il Maccabi che impone un bel ritmo difensivo alla gara, oltre che una ottima dose di fisicità. Il Maccabi va avanti di 5 lunghezze con il canestro di Cohen da centro area, ma subisce un break 7-0 che riporta avanti il Panathinaikos (14-12). Protagonista Nunn per i greci, mentre è Cohen a fermare il parziale avversario, con il centro gialloblu già in doppia cifra realizzativa. E’ l’inizo di un contro parziale 7-0 con cui gli ospiti tentano nuovamente la fuga: buone percentuali dal campo e dall’arco per il Maccabi, che scappa sul +8 a fine primo quarto (20-28), è il massimo vantaggio fino a questo punto.

Pana scosso dall’inizio fantastico in attacco degli avversari, apre la seconda frazione con un 5-0 che dimezza in sostanza il gap tra le squadre. Il Maccabi non arretra e guida nela prima metà di secondo quarto, con Cohen e Brown che controllano la gara (30-36 al 15′). Sale in cattedra Sloukas: l’ex Olympiacos segna due triple di fila e pareggia a quota 38 qualche possesso dopo. Da qui parte un parziale mortifero dei padroni di casa, che sfruttano l’improvvisa incapacità del Maccabi di segnare e stampano un parziale 13-1 che fa volare i biancoverdi sul +12 (51-39) all’intervallo. Allungo di squadra, con Sloukas assoluto protagonista in positivo del primo tempo.

Ripresa che si apre da dove si è concluso il primo tempo: 5-0 Pana e divario che si allarga fino a 17 lunghezze. Da qui il Maccabi prova a reagire affidandosi a Brown, che segna 9 punti consecutivi per i suoi ma ad ogni possesso i greci rispondono colpo su colpo, tenendo gli avversari a debita distanza (64-46 al 25′). Nunn si carica sulle spalle i compagni in attacco, aiutato dal solito ottimo Lessort, molto positivo sui due lati del campo. Blatt e Cleveland si iscrivono alla partita, accorciando a -11 alla penultima sirena (71-60).

Panathinaikos, in controllo assoluto della gara, viene tuttavia svegliato da un inizio di ultimo periodo arrembante dei viaggianti, che si affidano a Cleveland e Rivero per mettere a tabellone 8 punti consecutivi, riportandosi a un possesso pieno di distanza e gettando OAKA nel panico (71-68). Gli spettri di una possibile vittoria della formazione israeliana si palesano ad Atene ma è ancora Sloukas e togliere le castagne dal fuoco per i suoi: il greco, aiutato da un immenso Lessort, ispirano il contro parziale 12-2 che di fatto chiude la contesa. Troppo poco il tempo rimanente per ipotizzare una rimonta Maccabi, che alza bandiera bianca sul punteggio di

Panathinaikos AKTOR Atene vs Maccabi Playtika Tel Aviv 95-79 (20-28; 51-39; 71-60)

Panathinaikos: Kalaitzakis 2, Vildoza 5, Sloukas 29, Papapetrou 15, Grant 3, Nunn 10, Lessort 11, Antetokoumpo 4, Grigonis 2, Mitoglou 14, Mantzoukas 0, Balcerowski n.e. All: Ataman

Maccabi: Cleveland 12, Webb 2, Brown 18, Sorkin 0, Dibartolomeo 3, Rivero 9, Cohen 12, Nebo 6, Colson 6, Blatt 11, Thomasson n.e. All: Kattash

MVP Basketinside: Kostas Sloukas