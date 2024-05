EuroLega, Playoffs – G3: battaglia di 45 minuti al Pireo. Jabari Parker e Tomas Satoransky trascinano il Barcelona sul 2-1 contro l’Olympiacos

Olympiacos e FC Barcelona tornano in campo questa volta al Pireo. Serie in perfetta parità sul 1-1 e due partite casalinghe da vincere per l’Olympiacos per ottenere le Final Four e non sprecare la vittoria in terra catalana.

QUINTETTO OLYMPIACOS PIREO: Walkup, Canaan, Peters, Sikma, Fall.

QUINTETTO FC BARCELONA: Rubio, Laprovittola, Parker, Kalinic, Vesely.

Partita molto dura e combattuta sin dai primi minuti di gioco. Il Barça prova subito a partire meglio con il duo Laprovittola-Vesely ma l’Olympiacos c’è. Prima Alec Peters, poi Filip Petrusev rispondono colpo su colpo riportando avanti i greci. Tanti errori ma tanta intensità in questo primo quarto, come mostrato nelle precedenti due partite. Segna Jabari Parker, a quota 5 a fine primo quarto, top scorer della serie sin qui e autore di una super gara 2. Dopo 10 minuti è 13-13.

Satoransky apre benissimo il secondo quarto con scelte offensive azzeccate per il suo Barcelona. L’equilibrio viene spezzato dal duo Wright-Petrusev. I due lunghi dell’Olympiacos dominano nel pitturato e sono i principali autori del vantaggio greco. Il Barcelona fatica a contenere i due big man ed è costretto ad andare all’intervallo lungo sul -5. Bene anche Jan Vesely e Willy Hernangomez nella metà campo offensiva nonostante l’ispirazione dell’attacco greco nei minuti finali prima dell’intervallo.

Il Barcelona entra bene in campo ed è subito determinato a recuperare lo svantaggio. Laprovittola versione assistman ma non solo e un attacco paziente ed equilibrato per gli uomini di Grimau che ingabbiano in difesa i greci e operano il sorpasso. Difficoltà per l’Olympiacos. L’attacco si è decisamente bloccato, funziona solamente il post, con Wright in particolare in questo quarto, mentre il Barça ha più soluzioni offensive e più pazienza. Il massimo vantaggio arriva con la tripla di tabella di Parker per il +6 dei catalani. A 10 minuti dal termine, l’Olympiacos è chiamato a recuperare per non sprecare il fattore campo conquistato con la vittoria al Palau.

Nel momento di massima difficoltà, torna in partita l’Olympiacos. Wright e soprattutto Williams-Goss si caricano la squadra sulle spalle e, complice un attacco completamente bloccato del Barcelona con ampio merito della difesa dei greci, torna avanti a metà ultimo quarto. Tanti cambi d’inerzia e una partita che non riesce ad avere un vero e proprio padrone. Difesa d’acciaio dell’Olympiacos e un clamoroso jolly di Petrusev che segna da quasi metà campo allo scadere dei 24 secondi per il +4 Olympiacos a 2. I greci sembrano mettere in cassaforte la partita con Williams-Goss e Wright ma Abrines non è d’accordo e con due triple segnate il Barça è ancora a -2, per provare ancora a crederci. Sbaglia Walkup, il Barça ha l’occasione per pareggiare o vincere la partita nel finale. Satoransky sbaglia da 3 un buon tiro, a rimbalzo è lotta e la palla è Barcelona dopo una review degli arbitri. 16 secondi da giocare, Laprovittola trova la linea di fondo ed è PARITÁ! Ultima chance per l’Olympiacos ma la preghiera di Williams-Goss si spegne sul ferro. OVERTIME!

Il Barça apre l’overtime affidandosi a Satoransky ma l’Olympiacos risponde colpo su colpo con un super Walkup in difesa e un McKissic che decide di sbloccarsi nel momento più importante della partita dalla lunga distanza. Dopo un ottimo Wright, è il turno di Moustapha Fall. Il gigante francese domina a rimbalzo d’attacco e nei minuti finali sono suoi i 4 punti in fila del sorpasso Olympiacos. Un mostruoso Satoransky in questo overtime, non è d’accordo ed è una sua tripla ad impattare a quota 80. Williams-Goss sbaglia e questa volta il tiro della vittoria è in mano al Barcelona. 3 secondi al termine, incredibile epilogo. Parker tira da 3, Petrusev commette fallo a 0.5. L’ex Bucks segna 2 liberi e sbaglia il terzo volontariamente. VITTORIA BARÇA!

OLYMPIACOS PIREO – FC BARCELONA 80-82 DTS (13-13, 24-19, 14-25, 20-14, 9-11)

MVP BasketInside: J.Parker

OLYMPIACOS PIREO: Petrusev 18, Wright 16, Walkup 10, Williams-Goss 9, Fall 8, McKissic 8, Peters 8, Larentzakis 3, Canaan.

FC BARCELONA: Vesely 16, Hernangomez 13, Parker 13, Satoransky 13, Laprovittola 12, Abrines 6, Kalinic 5, Brizuela 2, Da Silva 2, Jokubaitis.