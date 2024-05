EuroLega, Playoffs – G3: Campazzo e il Chacho Rodriguez illuminano, Tavares e Yabusele colpiscono. Il Real Madrid vola alle F4 battendo il Baskonia

Baskonia e Real Madrid tornano in campo per la gara 3 dei Playoffs di EuroLega. Primo match point per i campioni in carica, Baskonia invece tenta di allungare la serie e crederci ancora.

QUINTETTO BASKONIA: Miller-McIntyre, Marinkovic, Rogkavopoulos, Sedekerskis, Costello.

QUINTETTO REAL MADRID: Campazzo, Musa, Hezonja, Yabusele, Tavares.

Parte meglio il Baskonia. Codi Miller-McIntyre è il regista che ha incantato l’Europa in questa stagione e il duo Costello-Rogkavopoulos a beneficiarne maggiormente. Il Real Madrid accusa l’inizio dei baschi e con il solo Hezonja cerca di reggere botta nei primi minuti, dove la prevedibile aggressività dei padroni di casa è alta. Problemi per il Real Madrid? Non quando c’è Facundo Campazzo. L’argentino entra in partita e con il duo Tavares-Poirier, devastante in questa serie, è parità a fine primo quarto. Mai sottovalutare questo Madrid, che in un amen è in grado di fare parzialoni.

Nervosismo e contatti oltre il limite, secondo gli arbitri, per il Real Madrid che viene colpito da due tecnici nei primi minuti del secondo quarto. Il Baskonia prova più volte a scappare, ma il Real Madrid risponde sempre, con qualche difficoltà anche. I baschi provano a correre più possibile e sfruttare la vena di un ispirato (come sempre quest’anno) Markus Howard e anche di un Vanja Marinkovic molto positivo. Il Madrid si affida ai veterani. Il Chacho Rodriguez capisce il momento e sale in cattedra con punti e assist, trovando sempre pronto Edy Taveres nel post. Dopo 20 minuti di gioco, +4 Baskonia.

An easy bucket for Chris Chiozza to end the first half⚡️@Baskonia I #EveryGameMatters pic.twitter.com/v2k6FQ0lTa — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 1, 2024

É ancora il Baskonia ad iniziare meglio, in questo secondo tempo. Vanja Marinkovic è onfire, tocca quota 5 triple segnate e soprattutto permette al Baskonia di tornare a +10. Il copione del terzo quarto sembra quello del precedente. Un Baskonia che spinge sul pedale dell’acceleratore, Miller-McIntyre autore di una super partita, ma anche un Madrid che risorge sempre nei momenti di massima difficoltà. Campazzo, in difficoltà in difesa, in attacco mette in ritmo sia Yabusele che Hezonja per il distacco ridotto ad un possesso nuovamente. Partita ancora apertissima, Baskonia a +1 sul Real Madrid con 10 minuti da giocare.

Deck inaugura il quarto finale con una tripla per il sorpasso Real Madrid, ma è un’illusione. Markus Howard segna 7 punti in fila e piazza il break Baskonia. Non è l’ennesima ripetizione, ma nel momento di massima difficoltà c’è una reazione pazzesca del Real Madrid. Yabusele in un amen riporta il Madrid non solo a stretto contatto ma avanti, con un parziale devastante di 13-0 con la tripla di Sergio Llull per il +8 Madrid. Il Baskonia accusa il colpo ma ci prova, consapevole che non c’è un ritorno in caso di sconfitta oggi. Miller-McIntyre si carica la squadra sulle spalle e proprio una sua giocata vale il -2 per un finale entusiasmante nei 2 minuti finali. Campazzo è intelligente nelle scelte offensive, Tavares è un muro invalicabile. Il Real Madrid non trema nei secondi finali ed è vittoria.

3-0, FINAL FOUR RAGGIUNTA! Il Real Madrid è la prima squadra qualificata alle F4.

BASKONIA – REAL MADRID 98-102 (22-22, 34-30, 17-20, 25-30)

MVP BasketInside: G.Yabusele

BASKONIA: Howard 29, Rogkavopoulos 18, Marinkovic 17, Miller-McIntyre 17 (11 assist), Costello 11, Chiozza 2, Kotsar 2, Sedekerskis 2, Diez, Raieste.

REAL MADRID: Yabusele 23, Hezonja 16, Campazzo 13, Deck 13, Tavares 12 (13 rimbalzi), Llull 8, Poirier 8, Rodriguez 6, Musa 3, Fernandez.