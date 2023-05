EuroLega, Playoffs – G3: Il Barça vince a Kaunas e chiude la serie sul 3-0 

ZALGIRIS KAUNAS 66 – 77 BARCELLONA (10-13; 26-29; 48-61)

Una serie senza storia che il Barcellona ha chiuso alla prima occasione utile, con la vittoria in casa dello Zalgiris e il netto 3-0 con cui la squadra catalana vola alle final four. A Kaunas l’inizio gara è decisamente a basso ritmo, i padroni di casa segnano solo tre punti, con il gioco da 2+1 di Ulanovas, nei primi otto minuti di gioco e il Barça dal canto suo svolge il compitino portandosi fino al 3-13 con il canestro di Sanli. Nei possessi finali del primo quarto lo Zalgiris trova i canestri di Hayes e Dimsa, piazza il break da 7-0 e si rimette in carreggiata, 10-13. Il basso punteggio, però, prosegue anche nel secondo periodo e i padroni di casa ne approfittano per pareggiare con Birutis e per poi passare avanti con il canestro di Dimsa al minuto 13. Il Barcellona insegue nella parte centrale del periodo ma con Abrines e Mirotic in un amen ribalta il match, trovandosi avanti di 3 all’intervallo. 26-29 alla Zalgirio Arena.

Al rientro dalla pausa lunga si sblocca l’attacco del Barcellona, che vola grazie ai continui canestri di Satoransky e viaggia a ridosso della doppia cifra di vantaggio, con Polonara che trova il primo canestro del match al 26′. Le tre triple di Tobey e il canestro di Jokubaitis al termine del periodo valgono il +13, limitato da Lekavicius, per il 48-61 con cui le squadre si presentano agli ultimi dieci minuti di gioco. Allo Zalgiris serve un miracolo per rimontare e tenere viva la serie e nei primi tre minuti accarezza l’idea di rientrare in gara con un break da 7-0 che vale il -6 al 33′. Il Barça si iscrive al tabellino del quarto periodo con Vesely e con la tripla di Abrines che vale il 55-68 al 35′. La partita è praticamente chiusa, gli ospiti tengono un largo vantaggio grazie a Jokubaitis e chiude il match sul 66-77. Per il Barcellona è la vittoria che vale le final four, mentre lo Zalgiris saluta la massima competizione europea.

Tabellino

Zalgiris: Taylor 6, Giedraitis, Lekavicius 8, Hayes 4, Smits, Birutis 12, Lukosiunas, Brazdeikis 7, Polonara 2, Dimsa 8, Butkevicius 6, Ulanovas 13. Coach: K. Maksvytis

Barcellona: Sanli 2, Vesely 14, Martinez, Kalinic 2, Satoransky 14, Laprovittola 3, Abrines 9, Tobey 13, Kuric, Jokubaitis 11, Mirotic 9, Nnaji. Coach: S. Jasikevicius