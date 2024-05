EuroLega, Playoffs – G3: il Fenerbahce vince e convince. Manda al tappeto il Monaco e fa sua gara 3

Bella vittoria interna per il Fenerbahce, che difende il proprio palazzo nel terzo atto della serie contro il Monaco. Vittoria meritata per i turchi, trascinati dal proprio pubblico, e che restano a comando della gara per lunghi tratti de match. Nella serata in cui James stecca al tiro dall’arco non bastano ai monegaschi le grandi prove di Diallo e Loyd per provare a riprendersi il fattore campo. Fatale il 4/21 al tiro pesante per i viaggianti, che sbattono contro la solidità turca sui due lati del campo, incapaci di trovare rimedi efficaci per difendere l’area. Il Fener ci mette del suo, azzeccando una buona gara al tiro dall’arco e portando ben cinque giocatori in doppia cifra. Insomma una prova corale di livello per i ragazzi di Jasikievicius, che tra due giorni avranno il match point per accedere ale final four di Berlino.

Quintetto Fenerbahce: Calathes, Dorsey, Pierre, Hayes-Davis, Papagiannis

Quintetto Monaco: James, Diallo, Strazel, Cornelie, Montejunas

Inizio equilibrato, con le squadre che si studiano e non trovano molto spazio verso il canestro. Pochi punti segnati, solo 7 per i viaggianti che a metà primo quarto inseguono a stretto raggio gli avversari. Si scaldano quelle che sono le principali stelle delle due due squadre: James da una parte, Biberovic e Dorsey dall’altra, con la tripla del bosniaco a donare ai suoi un nuovo allungo (16-13 al 7′). Loud pareggia subito i conti e poi ci pensano Blossomgame e James a mettere i punti che consentono ai monegaschi di chiudere avanti il primo quarto (19-21).

Secondo periodo che si apre con un break 10-2 dei padroni di casa, trascinati in questa fase da Wilbekin e soprattutto Guduric. Loyd chiude il parziale ma ora i turchi hanno dalla loro l’inerzia della gara, con il ritmo che viene ben governato dai gialloneri, che in difesa sono molto fisici ed attenti sul perimetro. Ma il Monaco non molla: con Cornelie e Diallo accorcia, senza mai riuscire a sopravanzare l’avversario, che si fa forza del ritorno in campo delle prime linee, su tutte Pierre e Calathes. Il tiro libero dell’ex Sassari vale il +7 (43-36 al 19′), massimo vantaggio fin qui. 47-40 all’intervallo.

Montejunas e Diallo riportano sotto la formazione monegasca, aprofittando anche dei problemi di falli che investono il Fener e in particolare Hayes-Davis, che spende anzitempo il suo quarto e si accomoda in panchina. James nel frattempo segna la prima bomba della sua serata, Diallo va in doppia cifra e a metà tempino è ancora tutto aperto (53-51). Dura però poco: break fulmineo dei locali, che piazzano un 7-0 con cui ritoccano il massimo gap tra le compagini, ovvero +9, divario che si ripresenta in dverse situazioni nel corso dela frazione, come sul tiro di Sestina che precede quello vincente di Guduric, con cui il Fener va avanti in doppia cifra al 30′ (69-58).

Il Fenerbahce ha le mani su gara 3, ma la prima metà di ultimo quarto vede Diallo e Blossomgame protagonisti: parziale Monaco 13-4 a riportarsi a -4 e costringendo coach Jasikievicius a fermare il gioco per parlare coi suoi ragazzi (75-71). Ultimi minuti di gioco e gara ancora aperta, anche se i turchi trovano canestro pesante subito con Biberovic al rientro in campo. Segue Papagiannis dal post basso per il nuovo allungo dei locali, e stavolta è il MOnaco a chiamare timeout. Diallo segna canestro e fallo per tenere i suoi in scia, ma il tempo comincia a scarseggiare e lo striscione del traguardo si avvicina per il Fener, che ritrova i punti di Hayes-Davis, rientrato in campo (83-74). Diallo e Loyd accorciano con un canestro a testa, con il primo che ora è faro offensivo del Monaco, con la squadra monegasca che spreca in un paio di possessi chiave per tentare la rimonta. Rimonta che non si concretizza: 89-78 il risultato finale.

Fenerbahce Beko Istanbul vs AS Monaco (19-21; 47-40; 69-58)

Fenerbahce: Wilbekin 11, Sanli 1, Papagiannis 8, Hayes-Davis 10, Biberovic 14, Noua 0, Pierre 8, Guduric 11, Dorsey 8, Calathes 13, Sestina 5, Madar n.e. All: Jasikievicius

Monaco: Okobo 2, Loyd 11, Blossomgame 11, Diallo 23, Cornelie 2, Jaiteh 4, Montejunas 10, Strazel 4, Hall 0, James 11, Waler n.e., Outtara n.e. All: Obradovic

MVP Basketinside: Tarik Biberovic