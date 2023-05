EuroLega, Playoffs – G3: KOSTAS SLOUKAS SULLA SIRENA! Olympiacos vincente grazie ad una perla della stella greca! 2-1 sul Fenerbahçe

Fenerbahçe Beko Istanbul e Olympiacos Piraeus tornano in un campo in una magnifica serie di Playoffs di EuroLega. Questa volta siamo ad Istanbul, alla Ülker Arena, dove il Fenerbahçe vuole cercare di confermare la vittoria esterna al Pireo e strappare due vittorie per il pass per le Final Four di Kaunas. Obbiettivo opposto dell’Olympiacos, che vuole vincere in terra turca per portare la serie almeno al Pireo a gara 5.

QUINTETTO FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL: Calathes, Dorsey, Hayes, Pierre, Jekiri.

QUINTETTO OLYMPIACOS PIRAEUS: Walkup, Canaan, Papanikolaou, Vezenkov, Fall.

Primo quarto targato Fenerbahçe. Gli uomini di Itoudis partono fortissimo, impongono il loro ritmo e vanno avanti nel punteggio. L’Olympiacos fatica a trovare punti facili di fronte ad una difesa tosta e ben preparata. Il mattatore del primo quarto è Tyler Dorsey, uno dei grandi ex di giornata. Dopo due gare difficili, Dorsey questa volta è un fattore, già in doppia cifra dopo pochi minuti. Il primo quarto vede il Fener comandare di 6 punti.

Il Fener inizia forte anche il secondo quarto, ma qui arriva la scossa degli uomini di Bartzokas. Nel momento di massima difficoltà, ci si affida all’esperienza e alla leadership di uno dei playmaker più forti visti in questa competizione, ovvero Kostas Sloukas. L’altro grande ex di giornata comincia a mettersi in proprio e con un paio di triple non solo riporta l’Olympiacos vicino nel punteggio, ma anche davanti. Non solo Sloukas, ma anche la difesa di Larentzakis e il lavoro nel pitturato di Black è fondamentale per il vantaggio greco all’intervallo.

Partita piena di parziali e il terzo quarto ne vive un altro. Jekiri è il big man del Fenerbahçe che crea più problemi all’Olympiacos, il tutto sotto l’abile regia di Nick Calathes. L’Olympiacos sbanda nuovamente, come successo nel primo quarto e resta aggrappato alla partita con le unghie e con i denti. Tantissima fatica a trovare la via del canestro per i greci, con soli 7 punti segnati e una fatica immensa di fronte alla difesa preparata da Coach Itoudis. +6 Fenerbahçe ad un quarto dal termine.

Il Fenerbahçe prova a piazzare il break decisivo, con Motley nel pitturato cercato a ripetizione ma l’Olympiacos risponde con chi, se non con Kostas Sloukas. Il veterano greco tocca quota 20 e riporta i biancorossi a -3 in una partita che si deciderà all’ultimo secondo, molto tesa e combattuta da vero EuroLega Playoffs. Prima il layup poi la tripla Vezenkov riportano avanti gli ospiti, a 3 minuti dal termine con un super parziale di 13-0. Fener in difficoltà? Non è di questo avviso Tyler Dorsey. Onfire la guardia della nazionale greca che prima segna 6 punti in fila, poi serve un cioccolatino in angolo per la tripla di Calathes. +3 Fener. Non si segna più e chi se non Sasha Vezenkov per la parità? Pazzesca tripla a 40 secondi dal termine della stella bulgara, per la parità assoluta. Il finale è spettacolo puro. Nonostante i soli 2 punti segnati, Marko Guduric si prende il tiro della possibile vittoria e lo segna, dimostrando grandissimi attributi ma lasciando 4 secondi sul cronometro per la risposta Olympiacos.

MIRACOLO DI KOSTAS SLOUKAS! La tripla del greco vale la vittoria sulla sirena per l’Olympiacos! 2-1 per i greci.

FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL – OLYMPIACOS PIRAEUS 71-72 (21-15, 14-23, 16-7, 20-27)

MVP BasketInside: K.Sloukas

FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL: Dorsey 21, Jekiri 15, Calathes 10, Pierre 7, Edwards 5, Motley 5, Guduric 4, Hayes 4, Birsen.

OLYMPIACOS PIRAEUS: Sloukas 25, Vezenkov 17, Black 9, Papanikolaou 6, Fall 5, Peters 4, McKissic 2, Walkup 2, Canaan.