EuroLega, Playoffs – G3: Mike James prima, Jordan Loyd e Elie Okobo poi! Il Monaco fa l’impresa a Tel Aviv, 2-1 sul Maccabi

Maccabi Tel Aviv e Monaco tornano in campo per gara 3 dei Playoffs di EuroLega, questa volta nella bollente Tel Aviv, di fronte ad un pubblico che crede nell’impresa Final Four.

QUINTETTO MACCABI TEL AVIV: Brown, Baldwin, Colson, Cohen, Nebo.

QUINTETTO AS MONACO: James, Loyd, Blossomgame, Brown, Motiejunas.

Partono meglio gli ospiti con un Mike James che vuol dimenticare due brutte prestazioni nelle prime due partite della serie. L’americano inizia subito aggressivo e con 2 triple, tocca subito quota 9 punti. Il Maccabi si innervosisce, protesta per qualche fischio contestato e con Wade Baldwin forza un pò troppo nell’inizio di partita. Il Maccabi reagisce con Bonzie Colson, ma dopo 10 minuti di gioco comandano i monegaschi di 6 lunghezze.

Entra in campo nel secondo quarto con un piglio diverso il Maccabi. Lorenzo Brown e Bonzie Colson alzano i ritmi e trovano bei tiri per gli israeliani che si riportano subito a contatto nel punteggio. Wade Baldwin prova a mettersi in partita, ma forza troppo per il Maccabi che nonostante sia appena tornato a stretto contatto nel punteggio, subisce la furiosa reazione del Mike James show. L’ex Olimpia chiude all’intervallo con 18 punti ma soprattutto è il principale autore del vantaggio Monaco, 32-41. Bene anche Loyd, che conferma la grande prestazione di Gara 2 e il duo Brown – Motiejunas, ottimo nel pitturato.

Grande intensità in campo in questa ripresa di gioco dove il Maccabi si sforza al massimo per rimettersi davanti nel punteggio ma il Monaco è molto solido e non è spaventato dal clima bollente di Tel Aviv. Se Mike James si raffredda leggermente, Jordan Loyd è l’uomo in più per Obradovic nel terzo quarto. Solo Bonzie Colson in doppia cifra per i gialloblu (a quota 15) con Lorenzo Brown che si prende pochi tiri e Wade Baldwin che continua a litigare col ferro. +1 Monaco a 10 minuti dal termine.

Super inizio di quarto per il Monaco che è seriamente intenzionato a ribaltare nuovamente il fattore campo in suo favore, dopo aver perso gara 1 nettamente in casa. Entra in partita Elie Okobo, “spettatore” sin al fianco dei suoi compagni James e Loyd, onfire in questa serata. Il Maccabi difende duro e prova il tutto per tutto, ma il Monaco è veramente concentratissimo e molto attento a tutto. Sale la difesa del Monaco, anche Mike James si impegna in difesa dove il lavoro sporco di Brown e compagni è indispensabile. Okobo continua ad essere il protagonista dell’ultima frazione. Una “magata” alla Russell Westbrook di Wade Baldwin, che dopo il primo libero segnato sbaglia di proposito, firma l’azione da 4 punti con la tripla di DiBartolomeo per il -4 Maccabi. Il Monaco è bravo a gestire il finale con grande lucidità. 2-1 Monaco che si assicura “almeno” la Gara 5 di fronte al pubblico casalingo ma che ha il match point per le Final Four di Kaunas fra 2 giorni, sempre qua a Tel Aviv.

MACCABI TEL AVIV – AS MONACO 78-83 (16-22, 16-19, 25-19, 21-23)

MVP BasketInside: M.James

MACCABI TEL AVIV: Colson 17, Baldwin 16, Brown 12, DiBartolomeo 9, Martin 7, Hilliard 6, Poythress 5, Nebo 3, Sorkin 3, Cohen.

AS MONACO: James 21, Loyd 15, Okobo 12, Brown 11, Diallo 9, Motiejunas 9, Blossomgame 2, Hall 2, Ouattara 2.