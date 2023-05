EuroLega, Playoffs – G4: Fenerbahçe con testa e cuore, l’Olympiacos stavolta non passa, tutto rimandato al Pireo

Saranno ben tre le gare 5 da giocare la prossima settimana in questi pazzeschi Playoff di Eurolega: oltre a Madrid e Monaco, infatti, si giocherà anche al Pireo la sfida decisiva tra Fenerbahçe e Olympiacos, dove i turchi sono rimasti in vita vincendo gara 4 per 73-69. Una partita bellissima e con intensità difensiva strepitosa, che ha premiato gli uomini di Itoudis, bravi nel finale a rompere l’equilibrio con grande precisione da oltre l’arco. Tra gli artefici principali del successo Pierre (17 punti) e Dorsey (16 punti), ma da evidenziare anche la grande prova di Hayes-Davis che ha completamente annullato l’MVP della competizione, Sasha Vezenkov, tenuto a soli 2 punti in 29 minuti. Inutili i 20 di McKissic.

QUINTETTO FENERBAHCE: Calathes, Dorsey, Hayes-Davis, Pierre, Jekiri

QUINTETTO OLYMPIACOS: Walkup, Canaan, Papanikolaou, Vezenkov, Fall

Buon avvio dell’Olympiacos che però sprecava tanto e il Fenerbahçe in un amen si svegliava piazzando un parziale di 12-2 che riscaldava l’ambiente (12-7 al 5′). L’Olympiacos faticava molto a difesa schierata e provava così ad alzare i ritmi trovando punti importanti in contropiede. Il Fenerbahçe, invece, andava tanto da Dorsey che litigava con il ferro, ma nonostante tutto i padroni di casa erano avanti alla prima sirena (18-17 al 10′).

L’intensità difensiva della sfida era paurosa: entrambe le squadre intasavano l’area giocando anche sulle non eccelse percentuali avversarie da oltre l’arco. Il Fener sembrava trovare la chiave con un funambolico Edwards che metteva 8 punti in rapida successione (32-27 al 17′), ma l’Olympiacos rispondeva con McKissic, che interrompeva un digiuno lungo quattro minuti, e Canaan. Equilibrio sovrano anche all’intervallo (32-33 al 20′).

Al rientro in campo l’Olympiacos trovava una serie di recuperi difensivi importanti, mentre in attacco Fall tornava ad essere un fattore, creando tanti vantaggio nei giochi a due con Walkup. Pierre e Hayes provavano a tenere a galla il Fenerbahçe, ma Canaan si ergeva a protagonista (44-49 al 27′). L’Olympiacos perdeva troppi palloni e non segnava negli ultimi tre minuti, permettendo agli uomini di Itoudis di tornare a strettissimo contatto (48-49 al 30′).

L’ultimo quarto iniziava con due bombe di Hayes-Davis che completavano un break di 10-0 a cavallo tra le due frazioni, ma subito rispondeva l’Olympiacos con Fall e McKissic (56-58 al 35′). Bartzokas sceglieva di giocare gran parte del finale senza Vezenkov, in un clima infuocato e teso. Pierre metteva due triple pesantissime che facevano esplodere il palazzo (67-61 al 37′). McKissic era l’ultimo a mollare, ma Dorsey e ancora Pierre non ne volevano sapere di rimonte e rimandavano il verdetto alla prossima settimana, al Pireo.

FENERBAHCE BEKO ISTANBUL – OLYMPIACOS PIRAEUS 73-69 (18-17; 32-33; 48-49; 73-69)

FENERBAHCE: Motley 9, Birsen, Wilbekin n.e., Edwards 8, Mahmutoglu n.e., Hayes-Davis 12, Pierre 17, Jekiri 2, Guduric 4, Dorsey 16, Calathes 5, K.Antetokounmpo n.e.. Coach: Itoudis

OLYMPIACOS: Walkup 8, Canaan 12, Lountzis n.e., Larentzakis, Fall 12, Sloukas 3, Vezenkov 2, Papanikolaou 4, Bolomboy 3, Peters 2, Black 3, McKissic 20. Coach: Bartzokas