EuroLega, Playoffs – G4: Il Monaco non molla questi Playoffs! Fenerbahçe KO in casa, sarà decisiva gara 5!

Fenerbahçe Beko Istanbul e AS Monaco tornano in campo per una gara 4 chiave nella serie. Sarà il match point decisivo per i turchi di Coach Jasikevicius o la serie si trasferirà nel principato per l’ultima eventuale gara 5?

QUINTETTO FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL: Calathes, Dorsey, Pierre, Hayes-Davis, Papagiannis.

QUINTETTO AS MONACO: James, Loyd, Ouattara, Blossomgame, Motiejunas.

Intensità altissima e qualche errore di troppo da entrambe le parti per Fenerbahçe e Monaco. Buonissimo l’impatto dell’ex Sassari Pierre, bravo a rimbalzo e ad attaccare Mike James nell’altra metà campo. Prova a scappare il Fenerbahçe, sulla scia di un super Nigel Hayes-Davis. Il Monaco soffre l’intensità dei padroni di casa, con soli 4 punti segnati in 6 minuti di gioco, ma nel finale di quarto si riavvicina grazie ad un paio di ottime giocate di Mike James e al lavoro sotto i tabelloni dell’ex Virtus Jaiteh. +4 Fenerbahçe al termine del primo quarto.

Tante rotazioni, in particolare per Coach Jasikevicius tra le guardie. Partita molto tesa e bloccata ma Fenerbahçe che prova nuovamente un scatto, questa volta con Scottie Wilbekin. Il Fener gioca meglio ma il Monaco resta aggrappato alla partita con le unghie e i denti. Mike James prova a scuotersi, forzando anche qualcosa ma è soprattutto Elie Okobo a caricarsi la squadra sulle spalle. Le due guardie del Monaco sono l’attacco della squadra di Obradovic e in particolare il francese sembra molto ispirato stasera. Il canestro e fallo di un super Papagiannis, tra i migliori in assoluto, segna il +3 Fenerbahçe all’intervallo.

Parte meglio il Fenerbahçe che prova a comandare la partita, come già mostrato nei due quarti precedenti. L’intensità e la difesa di Ouattara, mai utilizzato nelle prime 3 partite, è importantissima per gli ospiti. I 5 punti in fila di Ouattara e la tripla di Motiejunas significano sorpasso per il Monaco. Se prima l’attacco del Monaco sembrava bloccato, ora è quello del Fenerbahçe. Nel momento di massima difficoltà per i turchi, sul -4, ci pensa Papagiannis con una fondamentale tripla per il -1 e per sbloccare l’attacco dei turchi. A 10 minuti dal termine, +1 Monaco.

Non segna praticamente nessuno, non c’è nessuna delle due squadre che riesce a prendere un minimo vantaggio anche merito del lavoro delle due difese. Ogni punto è fondamentale e per questo la tripla di Biberovic è un autentico sospiro di sollievo per Coach Jasikevicius e il suo Fenerbahçe nuovamente a +3 a 7 minuti dal termine. Con Mike James marcato strettissimo, è ancora Elie Okobo importantissimo per i monegaschi che effettuano il controsorpasso. Nick Calathes riporta i turchi sul -1, sfruttando anche un rimbalzo d’attacco da un suo tiro libero per una pessima distrazione difensiva del Monaco. +1 per gli ospiti a 3 minuti dal termine. A secco sin qui dalla lunga distanza, Mike James decide di sbloccarsi nel momento più importante. L’ex Olimpia segna per il +4 a 1 minuto dal termine, tentando di ipotecare la vittoria dei monegaschi. Wilbekin segna dalla lunetta per il -2, il Fenerbahçe va vicinissimo ad un importantissimo recupero ma il Monaco si salva e schiaccia con Hall per il nuovo +4. Guduric segna un clamorosa tripla per il -1, 21 secondi da giocare. Banalissima palla persa di Mike James che commette un’infrazione di 5 secondi e regala la chance di vittoria al Fener. Wilbekin sbaglia, Hall vola a canestro sulla rimessa e chiude la partita.

Sarà gara 5 tra Fenerbahçe e Monaco!

FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL – AS MONACO 62-65 (15-11, 18-19, 14-18, 15-17)

MVP BasketInside: E.Okobo

FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL: Guduric 14, Wilbekin 11, Hayes 10, Papagiannis 10 (11 rimbalzi), Calathes 8, Pierre 4, Biberovic 3, Dorsey 2, Sanli.

AS MONACO: Okobo 13, James 10, Motiejunas 10, Loyd 8, Diallo 7, Blossomgame 6, Hall 6, Ouattara 5, Jaiteh.