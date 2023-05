EuroLega, Playoffs – G4: il Real vince ancora, serie sul 2-2 e si torna a Madrid

Gestione del ritmo, difesa zona e contropiede. Il Real Madrid vince per la seconda volta alla Stark Arena e riporta il Partizan allo Wiznick Center per la decisiva e senza appello gara-5 di una serie che continua ad assistere solo a vittorie esterne. Il Real domina nel primo quarto poi subisce il rientro del Partizan che a parte una parentesi nel terzo quarto è costretto sempre ad inseguire.

Inizio complicato per il Partizan avvolto nel composto silenzio della sua gente che assiepa come di consueto la Stark Arena ma senza il classico tifo in rispetto delle vittime della strage che ha colpito la città serba solo 24ore prima. Il Real parte forte con un attacco preciso e alte percentuali nel tiro da tre. C’è Adam Hanga che arriva a 11 punti con la tripla del 13-24. I spagnoli tirano 5/10 da tre e 5/6 da due per il 15-27 del 10′. Sale di tono il Partizan che aumenta i colpi in difesa e costruisce attacchi più prolifici. Leday segna dal post basso, Papapetrou prova a caricarsi i neri di Obradovic sulle spalle con due triple per il -4 (26-30). Mateu fa rifiatare Tavares, Lessort segna quattro punti per il 32-34 a -4’52” dalla fine del quarto. Il Partizan arriva a -2, Deck segna due canestri in fotocopia in penetrazione e poi c’è il 15°punto di Hanga per il 35-40. Ancora Leday e a 18″ dall’intervallo la tripla di Andjusic mette tutti in parità (42-42). Si torna negli spogliatoi sul 42-45 e dopo 3 liberi di Llull.

Dopo l’intervallo la Stark Arena riprende a infuocarsi e il Partizan continua la sua crescita all’interno della partita. Papapetrou segna i primi tre punti dei serbi nella ripresa. Quattro punti di un perfetto Leday portano la parità a quota 49 (-5’40”) e poi c’è Andjusic che mette il Partizan avanti per la prima volta (51-49). Nel Real si esalta Tavares che torna quello dominante di gara-3. Il Real si riprende il vantaggio con un parzialino di 7-0 che lo porta sul 54-58. Arriva l’ultimo minuto, Deck colpisce una distrazione difensiva avversaria con la tripla del 55-61 con cui si arriva fino in fondo.

Sale in cattedra Chacho Rodriguez a inizio dell’ultimo quarto. Tripla dell’ex Milano ed assist al bacio per Randolph in un Real Madrid che è avanti 66-71 dopo 3′ e mezzo del periodo conclusivo. Il Partizan fatica in difesa, e c’è anche il 4°fallo di Exum. Ma nel momento di difficoltà Obradovic si affida al suo uomo migliore. Leday arriva a 23 punti con i due canestri in fila per il 70-71 a -5’14” dalla fine. Segna ancora Leday (74-76) e poi il Real perde Deck per un infortunio al ginocchio su un contatto proprio contro l’ex Milano a -3’01”. Il Partizan sbaglia un paio di tiri e continua la sua grigia serata al tiro. Williams-Goss dalla lunetta porta il Real sul +6 (74-80) a -1’47” e Obradovic chiama time out. Madar segna dopo il recupero in contropiede e poi realizza incredibilmente un canestro intercettando un passaggio di Williams-Goss. -2 Partizan a -1’119 e stavolta il time out è degli spagnoli. L’attacco del Real è finalizzato da un rimbalzo offensivo di Tavares che realizza e subisce il fallo. Tiro libero realizzato per il 78-83 a -54″ dalla fine che è una prima sentenza. Il Partizan sbaglia due triple con Leday e Nunnally, dall’altra parte allora c’è il punto esclamativo di Musa per il 78-85 che allunga questa grande serie fino alla decisiva gara-5 in programma.

Partizan Mozzart Bet Beograd-Real Madrid 78-85 (15-27, 42-45, 55-61)

Partizan Mozzart Bet Beograd: Vukcevic, Leday 25, Koprivica, Smailagic, Papapetrou 18, Exum 6, Nunnally 2, Lessort 11, Trifunovic 3, Andjusic 7, Madar 6. Coach: Obradovic

Real Madrid: Williams-Goss 6, Randolph 3, Fernandez, Abalde, Hanga 15, Hezonja 5, Rodriguez 8, Deck 14, Cornelie, Tavares 15, Llull 5, Musa 14. Coach: Mateu