EuroLega, Playoffs – G4: Tornado Olympiacos, +34! Il Barcelona crolla al Pireo. Sarà gara 5 tra i greci e i catalani

Olympiacos e FC Barcelona tornano in campo alla Peace and Friendship Arena del Pireo per una chiave gara 4. Win or go home per i padroni di casa, primo match point per i catalani per staccare il pass per le Final Four.

QUINTETTO OLYMPIACOS PIRAEUS: Walkup, Canaan, Peters, Papanikolaou, Fall.

QUINTETTO FC BARCELONA: Rubio, Laprovittola, Parker, Kalinic, Vesely.

Inizio super per il Barça. I catalani approcciano al meglio questa gara 4 giocando con solidità e cavalcando un super Jan Vesely in questa prima parte di gara. L’Olympiacos accusa l’inizio forte del Barcelona ma a sua volta cavalca un Moustapha Fall dominante. Il francese è praticamente l’attacco dei greci che però a metà primo quarto sono sul -5. Si segna poco nella seconda parte di quarto ma l’Olympiacos di pura grinta e volontà si rifa sotto. Il layup di McKissic vale il -2 Olympiacos alla fine del primo quarto.

Grande partenza nel secondo quarto per l’Olympiacos. I padroni di casa alzano il ritmo, lottano su ogni pallone e fattore più importante piazzano un parziale di 7-0 per il sorpasso. Netta difficoltà per il Barcelona che non trova più la via del canestro e soffre l’atletismo e la grinta del duo Larentzakis-Petrusev. É proprio la guardia greca che trova una tripla con fallo antisportivo di Abrines, azione che vale ben 6 punti. La crisi dei catalani è sempre più grave, il parziale greco non accenna a fermarsi, un totale di 15-0 in favore dell’Olympiacos che tocca il +13. McKissic è autore di un grande secondo quarto, chiuso a quota 13 punti, ma è il simbolo di un Olympiacos dilagante. Il Barcelona soffre, non riesce a reagire ed è sotto di 16 lunghezze all’intervallo lungo.

Non cambia l’andamento della partita in questa ripresa. Super Olympiacos e Barça in grossa difficoltà con il punteggio che recita oltre 20 punti di scarto. Altro parziale di 8-0 per l’Olympiacos che vola e dimostra che in questa gara 4 non c’è equilibrio, come mostrato nelle precedenti 3 partite. Tantissimi errori in questo terzo quarto, con l’Olympiacos sempre in comodo vantaggio e il Barça in netta confusione. Alcune palle perse banali per i padroni di casa, ma il finale di quarto è il Kostas Papanikolaou show. Il capitano dell’Olympiacos segna 3 triple consecutive per un devastante +25. Dominio totale per l’Olympiacos.

Incredibile la prestazione dell’Olympiacos, in particolare dei lunghi, dominanti in questa sera. Per capire la profondità e la qualità della prestazione dei greci, Wright non è entrato in campo dopo essere stato uno dei migliori, se non il migliore, nella precedente gara 3. L’ultimo quarto è puro garbage time, con il Barcelona chiaramente fuori da questa partita e con la mente già alla gara 5 in terra catalana. Dominante prestazione dell’Olympiacos che impatta il punteggio sul 2-2 e vola in Catalunya con il morale al massimo e la voglia di ottenere ancora una Final Four. Barcelona chiamato a tornare ai livelli delle partite precedenti per non sprecare quanto di buono fatto vedere sin qui, ad eccezione di questa pessima gara 4.

OLYMPIACOS PIRAEUS – FC BARCELONA 92-58 (21-23, 32-14, 19-10, 20-11)

MVP BasketInside: S.McKissic

OLYMPIACOS PIRAEUS: McKissic 21, Fall 12, Canaan 11, Williams-Goss 11, Petrusev 10, Papanikolaou 9, Milutinov 8 (11 rimbalzi), Larentzakis 4, Peters 4, Mitrou-Long 2, Walkup.

FC BARCELONA: Parker 10, Vesely 9, Nnaji 6, Satoransky 6, Hernangomez 5, Laprovittola 5, Da Silva 4, Abrines 3, Brizuela 3, Rubio 3, Jokubaitis 2, Kalinic 2.