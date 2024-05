EuroLega, Playoffs – G5: Kendrick Nunn superstar, il Panathinaikos non stecca e vola alle Final Four di Berlino! KO un ottimo Maccabi

Panathinaikos e Maccabi Tel-Aviv tornano in campo per la decisiva gara 5 di una serie che ha regalato spettacolo in questi Playoffs di EuroLeague. Pressione altissima ma anche pronostici dalla parte dei greci che ritrovano Juancho Hernangomez. Assente ancora Wade Baldwin.

QUINTETTO PANATHINAIKOS ATHENS: Sloukas, Nunn, Papapetrou, Mitoglou, Lessort.

QUINTETTO MACCABI TEL AVIV: Brown, DiBartolomeo, Colson, Cohen, Nebo.

Grandissima intensità e pressione alle stelle in questo inizio di partita, in particolare per i padroni di casa. Il Panathinaikos forza un pò troppo, perde qualche palla banale con Sloukas in particolare, e lascia prendere campo al Maccabi. Gli israeliani, trascinati da un super Lorenzo Brown a quota 4 assist a metà primo quarto, cercano il primo mini scatto sul +5. Il Pick and Roll Brown-Nebo domina nella prima frazione per gli israeliani, molto più sciolti in questo inizio. Di volontà più che di “fluidità” offensiva il finale di quarto del Pao. L’energia di Lessort, l’importante lavoro nel pitturato del rientrante Hernangomez e Kostas Sloukas impattano il risultato sul -2 Panathinaikos al termine del primo quarto.

Tamir Blatt, importantissimo in questa serie, segna senza paura all’inizio del secondo quarto e risponde colpo su colpo ad un Panathinaikos che prova ad iniziare meglio del quarto precedente. I greci si affidano alle loro stelle per togliere un pò di pressione, ovvero Kostas Sloukas e Kendrick Nunn. Le due guardie segnano e finalmente portano avanti il Panathinaikos nel punteggio. Il Maccabi ha tanto dalla sua panchina e dai protagonisti meno attesi come DiBartolomeo, Cleveland e Webb III, bravi a farsi trovare pronti in un clima infernale come questo di OAKA in una gara 5 decisiva. 41 pari dopo 20 minuti di gioco.

Piccolo grande neo della prestazione di Mathias Lessort è il problema tiri liberi. L’ex Partizan domina nel pitturato, autore di una sfida bellissima con Josh Nebo, ma non segna praticamente mai dalla lunetta ed è “vittima” di un Hack n Lessort, stile Shaq ai tempi d’oro. Lessort continua a sprecare dalla lunetta ma non spreca Nunn, punto di riferimento dell’attacco del Panathinaikos. I greci vanno avanti, hanno un impatto importante da Hernangomez che mette tiri pesanti, ma sprecano tantissimo dalla lunetta permettendo ad un ottimo Maccabi di restare attaccato alla partita. Eroici DiBartolomeo e Blatt per gli israeliani a -2 a 10 minuti dal termine.

Apre forte l’ultimo quarto il Panathinaikos ed un protagonista, inspettato, è Kalaitzakis. La guardia greca difende come un ossesso su Brown e in attacco si fa trovare pronto. I greci mettono la quinta, toccano la doppia cifra di vantaggio con tantissimi viaggi in lunetta e forti di un leggero calo del Maccabi, volano. Sloukas esce per un problema al polpaccio ma Kendrick Nunn è onfire. L’ex NBA segna a ripetizione, tripla su tripla per lo scatto Panathinaikos. Il Maccabi sembra KO, ma non molla. Gli israeliani ci provano ma il PAO è concentratissimo e non molla un centimetro. Il finale non riserva sorprese. Kendrick Nunn continua a colpire da 3 punti e il PAO vince questa gara 5.

Il Panathinaikos torna alle Final Four dopo 12 anni!

PANATHINAIKOS ATHENS – MACCABI TEL-AVIV 81-72 (19-21, 22-20, 17-15)

MVP BasketInside: K.Nunn

PANATHINAIKOS ATHENS: Nunn 26, Sloukas 15, Hernangomez 11, Papapetrou 10, Lessort 9 (11 rimbalzi), Grant 3, Mitoglou 3, Antetokounmpo 2, Kalaitzakis 2, Grigonis.

MACCABI TEL-AVIV: Brown 19, Nebo 14, Blatt 9, DiBartolomeo 9, Rivero 8, Cohen 4, Colson 4, Webb III 3, Cleveland 2.