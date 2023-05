EuroLega, Playoffs – G5: Monaco, è final four! Sconfitto il Maccabi

Altra gara 5 dei Playoffs di EuroLega, dopo che ieri l’Olympiacos ha conquistato la Final Four di Kaunas battendo nettamente il Fenerbahçe. Sarà il Monaco di Mike James o il Maccabi del duo Brown – Wade Baldwin a staccare il pass per affrontare proprio la squadra del Pireo a Kaunas?

QUINTETTO AS MONACO: James, Loyd, Ouattara, Brown, Motiejunas.

QUINTETTO MACCABI TEL AVIV: Brown, Wade Baldwin, Colson, Martin, Poythress.

Inizio spumeggiante di partita, non comune in una gara 5. Si segna tanto, si sbaglia pochissimi e i ritmi sono alti come le due squadre gradiscono. Mike James inizia molto bene, concentratissimo e col giusto equilibrio tra tiri tentati e assist ma di fronte c’è un uomo in missione e il suo è Wade Baldwin. Inizio spumeggiante per l’ex Baskonia e Bayern, caldissimo dal campo e leader di un Maccabi che prova subito a prendere in mano la partita. Un maestoso Mike James non è sufficiente per il Monaco, perché di fronte c’è un “clamoroso” Maccabi. Gli israeliani chiudono il primo quarto con 11 su 14 dal campo, 33 punti segnati e soprattutto un importantissimo +7.

L’apertura di secondo quarto ha solo un nome e cognome, Mike James. L’ex Olimpia si traveste da Kevin Durant, per il momento, in questa gara 5 ed è assolutamente scatenato. Parziale 7-0 del Monaco che pareggia dopo 2 minuti di gioco e con un James già a quota 16 punti con pochissimi errori e scelte sbagliate per lui. Nonostante il timeout, Monaco e Mike James continuano a dominare la partita con un parziale devastante che diventa di 15-0. James arriva a quota 19 con 5 minuti da giocare e il Maccabi è costretto ad inseguire dopo un primo quarto magistrale. Che gara 5 e che prestazione delle due squadre! Il Maccabi si riporta vicino, non solo con Wade Baldwin ma anche con Lorenzo Brown e Darrun Hilliard, importante sugli scarichi. Ma il Monaco ha un piglio diverso e un Mike James versione NBA. Sono 21 i punti dell’americano e 4 i punti di vantaggio dei monegaschi all’intervallo.

Al rientro dalla pausa lunga le squadre continuano ad alternarsi a canestro, Diallo e Loyd da una parte, Martin e Baldwin dall’altra con il Monaco che riesce anche a portarsi a due possessi pieni di vantaggio sul 59-52 al 23′. Il Maccabi si accende a metà periodo con la tripla di DiBartolomeo a cui segue, pochi secondi dopo, un’altra bomba per gli ospiti con Darrun Hillard. A Montecarlo è di nuovo parità, a quota 61. Il Monaco è comunque più continua e riesce sempre a tenere un minimo vantaggio, che diventa di quattro punti nel finale di periodo con il canestro di Hall ma è Lorenzo Brown a trovare il canestro del 72-70. A dieci minuti dal termine di gara 5 è ancora tutto aperto, Monaco avanti di soli due punti.

Comincia il quarto periodo e il Maccabi rimane appiccicato al Monaco sfruttando i tiri dalla lunetta, prima Brown e poi Nebo. I monegaschi soffrono in fase offensiva e Baldwin trova il canestro del sorpasso, 74-75 a poco meno di sette minuti dalla fine. Gli ospiti provano anche ad allungare con Colson e Martin, ma il Monaco rialza la testa, segnando con Hall e poi realizzando il controsorpasso con la tripla di Loyd, 83-79. L’ex Zenit è on fire, colleziona altri tre punti dalla lunetta e lancia i suoi verso la fuga decisiva. Hall ci prova ancora, ma la tripla di Baldwin rispedisce indietro gli israeliani, 90-85 a due dalla fine. Si accende anche Okobo, mette quattro punti consecutivi e chiude la pratica. Può esplodere la festa a Montecarlo, il Monaco vince 97-86 e vola alle final four.

AS MONACO – MACCABI TEL AVIV 97-86(26-33, 53-49; 72-70)

MVP BasketInside: Mike James

AS MONACO: Brown J. 2, Okobo 9, Moneke 10, Loyd 21, Blossomgame, Makoundou, Diallo 9, Motiejunas 6, Ouattara 9, Strazel, Hall 10, James 21. Coach: S. Obradovic

MACCABI TEL AVIV: Brown L. 12, Baldwin 27, Martin 12, Menco, Sorkin, DiBartolomeo 10, Hilliard 10, Cohen, Poythress 5, Nebo 2, Ziv, Colson 8. Coach: O. Kattash