EuroLega, Playoffs – G5: Nick Calathes è eroico! Le due triple del greco mandano il Fenerbahçe alle F4 dopo un overtime. KO il Monaco

Monaco e Fenerbahçe si affrontano nel quinto e ultimo atto dei Playoffs di EuroLeague. Due rientri importanti per parte, quello di Motley per il Fenerbahçe e Brown per il Monaco.

QUINTETTO AS MONACO: James, Loyd, Ouattara, Brown, Motiejunas.

QUINTETTO FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL: Calathes, Wilbekin, Pierre, Hayes-Davis, Motley.

Inizio teso con tanti errori da entrambe le parti e difese decisamente superiori agli attacchi. Subito in mostra i due rientrati, out nelle precedenti partite, ovvero Motley e Brown entrambi recuperati e con voglia di fare. Rotazioni lunghe per entrambe le squadre e tanti giocatori in campo in questa prima frazione. Il Fenerbahçe prova ad andare avanti con il duo Calathes-Hayes, in una partita dal punteggio bassissimo, ma il Monaco reagisce. Mike James continua a litigare con il canestro, quindi ci pensa Elie Okobo. Il francese segna e trova Donta Hall nel finale di quarto per il +2 Monaco. 8 palle perse per il Fenerbahçe nei primo 10 minuti di gioco, record negativo per il club turco.

La prima tripla della partita arriva nel secondo quarto ed è di Jared Blossomgame. L’ala del Monaco sfrutta un rimbalzo offensivo e segna per il massimo vantaggio Monaco +7. Nel momento di massima difficoltà, due triple del Fenerbahçe con Biberovic e Sestina per il -1, importantissimo in una partita così equilibrata. Il Fenerbahçe soffre ma si aggrappa ad un tiro da 3 punti che comincia ad entrare rispetto al quarto precedente. Il Monaco però gioca in modo più fluido mentre il Fenerbahçe “sopravvive” grazie al tiro dalla lunga distanza. É una pazzesca tripla di Wilbekin a tenere a galla il Fener sul -5, con 20 minuti da giocare.

Sempre complicato l’attacco del Fener ma sempre efficiente dalla lunga distanza, vera chiave di questa partita per i turchi. Il Monaco difende forte e in attacco sfrutta un Motiejunas ispirato e bravo a farsi trovare pronto sugli scarichi dei compagni. Mike James prova a mettersi in ritmo e ci riesce, a corrente alternata, anche con assist per i suoi compagni. L’ex Olimpia trova tanti viaggi dalla lunetta ed è il protagonista dell’allungo Monaco. Il Fenerbahçe soffre, rischia di farsi scappare i monegaschi, ma tanto per cambiare rientra con le triple. Sono 8 punti in fila, di cui 2 triple per Biberovic, onfire stasera, a riportare i turchi non solo vicino, ma addirittura avanti di un solo punto a 10 minuti dal termine.

Lunghissima ed incredibile pausa dopo pochi secondi dall’inizio dell’ultimo quarto, con un problema di falli segnalato direttamente dalla sede centrale di Barcelona. Si segna pochissimo, complici anche le numerose interruzioni, ma è il Fenerbahçe ad approcciare meglio questa fase di gara, delicatissima. I turchi sprecano più volte l’occasione di allungare in modo decisivo, ma il Monaco non molla con difesa e tanto agonismo. Importantissimo il lavoro nel pitturato di Papagiannis, che con i suoi 220 cm rende difficile ogni tiro in area. Monaco KO? Non è questo il pensiero di Mike James. Una tripla dell’ex Olimpia vale il -1, poi è un jumper di Okobo per l’incredibile sorpasso Monaco a circa 1 minuto dal termine. Scottie Wilbekin di tabella, tripla pazzesca e altro sorpasso! Salta la difesa del Fener sul possesso successivo e Okobo per il 70-70. Wilbekin spreca, palla Monaco ma la tripla di Okobo si stampa sul ferro. OVERTIME!

Mike James inaugura l’overtime con una super tripla ma il Fenerbahçe non cede un millimetro e sorpassa con Papagiannis e Wilbekin, solito super talento offensivo ma a corrente alternata stasera. I monegaschi difendono durissimo e costringono ad alcuni tiri forzati ma poi nell’altra metà campo sono bravi a trovare soluzioni con Okobo e Diallo per il +3. Nick Calathes, sfidatissimo al tiro, segna la tripla del 77-77 con una pressione enorme. 1 minuto da giocare, perfetta parità, non sono bastate 4 partite e 44 minuti per decidere il vincente di questa emozionante serie. James segna un jumper di enorme di difficoltà, ma ancora Calathes è eroico con la tripla del sorpasso.

FENERBAHÇE ALLE FINAL FOUR DI BERLINO!

NICK CALATHES IS CLUTCH CALATHES🚨🎯



Back-to-back three-pointers after going 1 for 8 from deep before that to send @FBBasketbol to #F4GLORY🤯 pic.twitter.com/K4h75DsC2B — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 8, 2024

AS MONACO – FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL 79-80 (15-13, 25-22, 15-21, 15-14, 9-10)

MVP BasketInside: N.Calathes

AS MONACO: James 20, Motiejunas 16, Okobo 15, Diallo 10, Blossomgame 5, Hall 5, Loyd 5, Brown 3.

FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL: Calathes 14, Wilbekin 14, Biberovic 13, Guduric 10, Sestina 8, Hayes 7, Motley 6, Papagiannis 6, Pierre 2, Sanli.