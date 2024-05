EuroLega, Playoffs – G5: Pandemonio Olympiacos! Barcelona espugnata, McKissic e Milutinov guidano i greci alla terza Final Four consecutiva

FC Barcelona e Olympiacos all’atto decisivo, win or go home. I greci proveranno a replicare l’impresa del Fenerbahçe, autore poco fa della prima storica vittoria in trasferta in una gara 5. Il Barça non vuole steccare di fronte al proprio pubblico.

QUINTETTO FC BARCELONA: Satoransky, Laprovittola, Parker, Kalinic, Vesely.

QUINTETTO OLYMPIACOS PIRAEUS: Walkup, Canaan, Peters, Papanikolaou, Fall.

Non segna nessuno nei primi minuti di gioco, dove la tensione è altissima e chiara. I primi 2 punti arrivano da Nico Laprovittola, che non solo inaugura la serata, ma è autore dei primi 8 punti dei catalani. Il Barça prova a scappare, in una partita in cui si segna pochissimo in questo primo quarto, ma l’Olympiacos resta aggrappato con le unghie e con i denti nonostante le pessime percentuali. I 2 punti di Nigel Williams-Goss valgono il -3 per i greci, in un primo quarto chiuso 12 a 9 per i padroni di casa.

Willy Hernangomez inaugura al meglio il secondo quarto, facendo la voce grossa nel pitturato per l’allungo Barça. L’Olympiacos soffre ma nella seconda parte del quarto finalmente trova punti dopo una difficoltà immensa. Nico Laprovittola continua ad essere il leader di un Barça avanti che però non riesce a togliersi di dosso un Olympiacos duro a morire. Alec Peters e Nikola Milutinov trovano soluzioni per fare male alla difesa dei catalani e con il canestro di Wright, l’Oly è a solo 2 punti di distanza a metà partita.

Continua la battaglia su ogni pallone e il punteggio bassissimo tra Barcelona e Olympiacos. Il Barça si aggrappa al talento di Laprovittola, ispiratissimo stasera, e ad un Jan Vesely importantissimo. Thomas Walkup si sblocca da 3 punti per il -5 Olympiacos, in difficoltà ma mai KO e sempre pericolossimo in un ipotetico finale punto a punto. L’attacco dei catalani si blocca, troppo dipendente da Laprovittola, e i greci sfruttano l’occasione. Petrusev, Canaan e Papanikolaou impattano il punteggio sul 40-40. 10 minuti da giocare, tutto apertissimo.

Battaglia su ogni pallone ma Barça più cinico. Rubio e Hernangomez sono autori dello scatto Barça, per il +3. Discutissimo fallo antisportivo fischiato a Petrusev su Laprovittola che genera 2 liberi e 2 possessi di vantaggio ai padroni di casa. Olympiacos alle corde? Ovvio che no. I greci non mollano e con la tripla di Isaiah Canaan si portano avanti nel punteggio a 5 minuti dal termine. Che tensione, che partita e che serie anche questa. Perfetta parità a quota 49, si segna pochissimo e ogni punto è oro. 5 punti in fila, tra cui una tripla e fallo di McKissic, per il delirio Olympiacos e soprattutto per il +5. Il Barça non reagisce, anzi crolla sotto l’ennesima tripla dell’Olympiacos, questa volta del capitano Papanikolaou. I greci si rilassano un pò troppo e subiscono la rimonta Barça. 3 punti di distanza, 30 secondi al termine, ma Laprovittola butta la via la palla in modo banale e Milutinov è lasciato colpevolmente solo in area. Canaan poi sigilla la vittoria ai liberi.

GAME SET AND MATCH OLYMPIACOS! I greci sono la seconda squadra della storia dei Playoffs di EuroLega a vincere gara 5 in trasferta.

Sarà Olympiacos contro Real Madrid a Berlino.

FC BARCELONA – OLYMPIACOS PIRAEUS 59-63 (12-9, 15-16, 13-15, 19-23)

MVP BasketInside: N.Milutinov

FC BARCELONA: Laprovittola 17, Hernangomez 9, Abrines 8, Rubio 6, Vesely 6, Parker 4, Jokubaitis 2, Satoransky 2, Da Silva, Kalinic.

OLYMPIACOS PIRAEUS: McKissic 12, Milutinov 10 (10 rimbalzi), Papanikolaou 9, Williams-Goss 8, Petrusev 5, Canaan 4, Walkup 3, Wright 2, Fall, Larentzakis.