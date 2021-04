Il quarto di finale dei Playoffs di EuroLega tra Olimpia Milano e Bayern Monaco è senza dubbio quello “più italiano” di tutti. Finalmente torna un’italiana tra le prime 8 d’Europa, un Olimpia Milano che non ha nessuna intenzione di interrompere il proprio cammino europeo ad un passo dalla Final Four. Dall’altra parte un Bayern Monaco che ha recitato il ruolo di più grande sorpresa della stagione. Merito del lavoro italiano, con in panchina Coach Trinchieri e dietro la scrivania il GM Baiesi.

#4 OLIMPIA MILANO – #5 FC BAYERN MONACO

OLIMPIA MILANO:

QUINTETTO: Delaney, Punter, Shields, LeDay, Tarczewski

PANCHINA: (Rodriguez, Cinciarini, Moretti, Roll, Micov, Moraschini, Datome, Brooks, Evans, Hines, Biligha)

PUNTI DI FORZA: in attacco, la capacità di costruirsi situazioni nelle quali emergono le qualità in 1 contro 1 di Punter, Shields, LeDay e, in occasioni più limitate, Hines, e di far girare palla per armare un tiratore micidiale come Datome; in difesa, l’essere in grado molto spesso di mettere pressione sul perimetro, anche piuttosto lontano dal canestro, lì dove il gioco si forma, in modo da lasciare poca libertà di manovra agli attacchi avversari. Tutto ciò si traduce nel fatto che Milano è quarta non solo in classifica, ma anche come punti sia segnati che subiti al termine della regular season.

PUNTI DI DEBOLEZZA: innanzitutto i rimbalzi, e, più in generale, la presenza nel pitturato, da entrambi i lati del campo; in seconda battuta, i troppi parziali subiti dopo essersi costruiti un buon vantaggio; in terzo luogo, il roster è sì profondo, ma sono un po’ troppi i giocatori che hanno fornito un contributo trascurabile e sui quali è difficile poter contare anche da qui in avanti.

ANDAMENTO STAGIONE REGOLARE: abbastanza costante, non si è avuto il calo di novembre-dicembre che era ormai un’abitudine da queste parti; la squadra si è sempre mantenuta tra le prime 8 in classifica e uno splendido mese di gennaio ha permesso di sognare ancor più in grande. Nelle ultime gare c’è stato un visibile calo fisico, ma si è anche materializzata la vittoria forse più bella della stagione, ovvero quella a Mosca, e comunque è stato fatto ciò che bastava all’Olimpia Milano per conquistare il fattore campo nella serie playoffs di EuroLega.

FC BAYERN MONACO:

QUINTETTO: Wade Baldwin IV, Lucic, Seeley, Zipser, Reynolds.

PANCHINA: Gist, Radosevic, Amaize, Flaccadori, Johnson, Kramer, Sisko, Weiler-Babb, George, Kraemer, Dedovic, Grant, Rudan.

PUNTI DI FORZA: Il Bayern ha saputo stupire tutti in questa stagione, dato che la maggior parte degli addetti ai lavori li davano tra gli ultimi posti. I tedeschi hanno mostrato un gioco di squadra corale, in cui si sono esaltate alcune individualità che non eravamo abituati a vedere a livelli così alti. La stagione di Wade Baldwin IV, Jaylen Reynolds e soprattutto Vladimir Lucic è stata eccezionale, tanto da attirare l’interesse di top club europei. Se in attacco il Bayern fa bene, con un Pick & Roll eseguito spesso in modo impeccabile, il vero punto di forza è la difesa. I tedeschi difendono forte, vanno a rimbalzo con decisione e non lasciano alcun tiro facile agli avversari.

PUNTI DI DEBOLEZZA: In questo momento della stagione, nei Playoffs, è fondamentale giocare bene ma saper giostrare anche la pressione. Il Bayern ha fatto tantissimo, ma sarà in grado di riuscire a compiere quel miracolo sportivo che significherebbe prima Final Four della storia per un club tedesco? Manca l’esperienza per un gruppo che però è arrivato sin qui anche grazie a quel pizzico di incoscienza. La panchina potrebbe soffrire, rispetto ad un’Olimpia Milano più profonda e con giocatori abituati ad alti palcoscenici.

ANDAMENTO STAGIONE REGOLARE: Eccezionale. Come dicevamo in precedenza, una squadra data tra il 16esimo e il 18esimo posto in Regular Season, è riuscita a qualificarsi al quarto posto, togliendo dai Playoffs squadre più importanti e blasonate come Valencia, Baskonia, Olympiacos, giusto per citarne alcune. Come può non essere strepitosa una stagione così per questa squadra? Il lavoro di Trinchieri è stato immenso e l’impressione è che il progetto Bayern Monaco sia solo all’inizio.

PRONOSTICO: la serie si annuncia molto equilibrata, visto che entrambe le squadre sono state piuttosto continue nel corso della stagione, in panchina ci sono due grandi strateghi che senz’altro prepareranno al meglio le rispettive squadre dal punto di vista tattico. Milano appare più attrezzata sul perimetro, mentre il Bayern ha qualcosa in più sotto canestro, e la serie si deciderà a favore di chi saprà massimizzare meglio dell’avversario i propri punti di forza e di chi avrà di più dalle seconde linee. La maggior esperienza dell’Olimpia, sia in campo che in panchina, fa sì che ci sia un leggero favore del pronostico per la squadra italiana. OLIMPIA MILANO – BAYERN 3-2.