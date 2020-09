EuroLega preview: Khimki Mosca

A Mosca la squadra di pallacanestro più forte e che vanta maggiore tradizione è senza dubbio il CSKA. Ma negli ultimi anni una società giovane ha iniziato a insidiare il dominio pressochè incontrastato dell’Armata Rossa nella capitale russa.

Parliamo ovviamente del Khimki, che sebbene abbia raccolto pochissimi trofei nei suoi primi 23 anni di storia, è un colosso del basket europeo economicamente spaventoso. Anche quest’anno infatti, il presidente Dmitry Golubkov ha messo a disposizione di coach Kurtinaitis un organico eccellente sia qualitativamente che quantitativamente.

Una rosa sterminata quanto la steppa russa e probabilmente più profonda di quella del CSKA. Proprio la squadra di Itoudis rimane inevitabilmente il termine di paragone con il quale il Khimki si misura annualmente, per determinare a che punto è il processo di crescita. Va detto che spesso le risposte del campo deludono rispetto alle aspettative… La storia, il DNA dei rivali fanno la differenza e tali prerogative non si possono certo comprare col denaro. Denaro che, in ogni caso, aiuta sensibilmente e rende quella di Kurtinaitis una squadra decisamente pericolosa per qualunque avversaria. E perchè no, una potenziale contender.

Quintetto titolare: Stefan Jovic (pg) – Alexey Shved (g) – Janis Timma (f) – Jonas Jerebko (f) – Greg Monroe (c)

Panchina: Viatcheslav Zaytsev (pg) – Errick McCollum (g) – Dairis Bertans (g) – Egor Vialtsev (g/f) – Evgeny Voronov (g/f) – Sergey Karasev (f) – Sergey Monia (f) – Jordan Mickey (f/c) – Devin Booker (c) – Andrei Desiatnikov (c)

Punti forti: Innanzitutto, l’estensione del contratto di Alexey Shved, stella indiscussa del team russo. Alla sua pericolosità offensiva si aggiunge quella di uno dei nuovi volti in casa Khimki: Errick McCollum. Fratello del più celebre CJ, fido scudiero di Damian Lillard ai Portland Trail Blazers, l’ex Kazan è uno scorer pericolosissimo. Sotto canestro poi, gli innesti di Greg Monroe e Jordan Mickey – di ritorno dal Real – non dovrebbero far rimpiangere Anthony Gill e Jeremy Evans. Infine, le certezze: Janis Timma è reduce da una stagione formidabile; l’asse play-pivot Jovic-Booker è collaudato da tempo; capitan Monia, Bertans, Vialtsev e Voronov crivelleranno il canestro dall’arco.

Riassumendo: il talento offensivo non solo non manca, ma quasi spaventa per abbondanza. Già la scorsa stagione il Khimki è stato il terzo miglior attacco d’EuroLega; con un McCollum in più, mettere a ferro e fuoco la difesa avversaria sarà un gioco da ragazzi.

Punti deboli: Quelli che han sempre reso il Khimki una squadra incompiuta: la fase difensiva e la cosiddetta, famigerata mentalità vincente. Con quest’ultima si intende quella cattiveria agonistica, commistionata al cinismo, che permette a una squadra di fare il salto di qualità decisivo. Perchè negli ultimi anni il Khimki – come altre formazioni di EuroLega, compresa l’Olimpia Milano – ha sempre avuto un potenziale tremendo, ma mai è riuscito a metterlo pienamente in atto. Un problema che assilla i giallo-blu a tal punto che sembra quasi essere diventato cronico. La causa principale? Su tutte, le disattenzioni in difesa. Passaggi a vuoto mentali che spesso costano partite, punti in classifica e vanificano quanto di buono costruito in attacco. Coach Rimas Kurtinaitis, da buon sergente vecchio stampo qual è, sta lavorando su tenuta e durezza mentale dei suoi giocatori e sullo spirito di sacrificio reciproco. Tuttavia, resta l’impressione che la squadra sia vulnerabile.

Pronostico: Una società del calibro del Khimki deve necessariamente pretendere uno degli otto spot valevoli i playoff. L’alto budget investito anche quest’anno lo impone, così come la qualità (e quantità) degli atleti a disposizione. Il potenziale come detto è sterminato, però a fare da contraltare vi sono quei punti deboli, tutt’altro che trascurabili, di cui sopra.

Proprio perchè non sono trascurabili, l’impressione è che anche quest’anno assisteremo alle abituali “montagne russe” giallo-blu. Alti e bassi, picchi e crolli, momenti d’esaltazione e altri di delusione, attacchi sfavillanti ed errori sconfortanti. Questo è stato il Khimki delle ultime stagioni, e questo probabilmente sarà ancora.

Un po’ come la Los Angeles cestistica, divisa tra i blasonati Lakers e gli esuberanti, ma sfortunati Clippers. Allo stesso modo, CSKA e Khimki. Come non sono cambiati nella “Città degli angeli”, presumibilmente gli equilibri non si sposteranno nemmeno in quel di Mosca.

