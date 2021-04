Si torna in campo a Mosca per gara 2 dei Quarti di Finale di Playoffs di EuroLega tra CSKA e Fenerbahçe. I turchi, sempre in grande emergenza causa infortuni e covid, recuperano l’ex Sassari Pierre, mentre i russi cercano il punto del 2-0 che li porterebbe ad un passo dalla Final Four di Colonia.

QUINTETTO CSKA MOSCA: Hackett, Strelnieks, Kurbanov, Shengelia, Eric.

QUINTETTO FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL: Mahmutoglu, De Colo, Guduric, Barthel, O’Quinn.

É un Fener, che come in gara 1, parte molto aggressivo e concentrato, con nessuna intenzione di recitare il ruolo di vittima sacrificale in questi playoffs. Non sono esclusi colpi e il primo a farne le spese è Nando De Colo, costretto ad andare in panchina per un duro colpo al volto. Daniel Hackett e Tornike Shengelia sono i grandi protagonisti dell’inizio di partita per i russi. L’italiano continua a mostrare una grande forma, dopo essere stato il migliore in campo in G1. Ma il Fenerbahçe è tosto e lo dimostra subito. Out De Colo (che può tornare in campo), ci pensa Marko Guduric. Il serbo, ex Grizzlies, si scatena e con 12 punti trascina il Fener avanti nel punteggio. In una partita di ottima qualità, dove l’equilibrio regna sovrano, il Fenerbahçe è avanti di 2 punti dopo 10 minuti.

Il CSKA inizia forte il secondo quarto, sfruttando le grandissime percentuali al tiro dalla lunga distanza. Hackett e Kurbanov sono i migliori per la squadra di Mosca, che ricordiamo anche loro senza due pezzi da 90 come Mike James e Nikola Milutinov. Gli ospiti però sono tosti e non perdono tempo per dimostrarlo. Il rientro di De Colo aiuta un Guduric comunque scatenato, ma molto positivo è anche l’impatto del giovane Biberovic, autore di una buonissima partita e di una super schiacciata a una mano. Le squadre si sorpassano e controsorpassano a ripetizione, in una partita dove c’è tantissima intensità, proprio da Playoffs. La squadra allenata da Itoudis preme sul pedale dell’acceleratore nel finale di quarto, con un 11-0 di parziale. Shengelia, con l’aiuto di un ottimo Hackett, portano il CSKA a sfiorare la doppia cifra di vantaggio, non raggiunta solamente grazie ad uno spaventoso Guduric. La guardia serba del Fener si carica la squadra sulle spalle, evita il tracollo, e chiama già 20 punti all’intervallo lungo.

EuroLeague.net

Chi si aspettava una fuga del CSKA, rimarrà deluso. Il Fenerbahçe difende durissimo, con una zona che crea tantissimi problemi ai russi. Hackett e compagni segnano 2 punti in 8 minuti di gioco, per la maggior parte non per demerito proprio ma per grandi meriti degli avversari. I turchi trovano energie dalla panchina, anche con giocatori che non ti aspetti, come l’ex Betis Sipahi. Nel finale del terzo quarto, arrivano in soccorso Lundberg e Antonov per il CSKA. Come in gara 1, fondamentale l’apporto con il tiro dalla lunga distanza del russo, “scongelato” per questi playoffs e più che decisivo. Ma la gara è tutt’altro che decisa, a 10 minuti dal termine è +5 per i padroni di casa.

Le difese sono di livello assoluto questa sera, spesso superiori agli attacchi. I russi spesso si salvano in extremis, con Shengelia e Hackett pronti a “pagare la cauzione” con il loro talento, mentre per i turchi più difficoltà se si inceppa un Marko Guduric stellare sin qui. Il serbo nel secondo tempo non riesce a replicare quanto fatto vedere nella prima parte di gara, giocando comunque un basket di assoluto livello. Ma se Guduric cala, Nando De Colo non è mai entrato in partita dopo una pazzesca gara 1 e il Fenerbahçe soffre terribilmente la serata storta dell’asso francese. Importantissimo l’apporto di Ukhov, che tira benissimo da 3 senza paura ed è una risorsa incredibilmente importante per Itoudis e per la fuga decisiva nel finale di gara. Termina la stamina per il Fenerbahçe, che nel finale non riesce a rimontare, nonostante la prestazione tutto cuore e grinta.

Altra fondamentale vittoria per il CSKA, che si porta sul 2-0 ed è ad un passo dal raggiungere per l’ennesima volta le Final Four. Onore ad un Fenerbahçe che da tutto e merita gli applausi degli appassionati. Probabile il ritorno di Jan Vesely per i turchi in gara 3, anche se non sarà in piena forma, come ampiamente prevedibile, ma in grado di dare un prezioso aiuto.

CSKA MOSCA – FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL 78-67 (23-25, 27-17, 10-13, 18-12)

MVP BasketInside: Daniel Hackett.

CSKA MOSCA: Lundberg 9, Khomenko, Hilliard, Ukhov 6, Hackett 14, Antonov 3, Strelnieks 8, Voigtmann 3, Clyburn 9, Shengelia 11, Kurbanov 10, Eric 5. All: Itoudis.

FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL: Brown 6, Perez, Guduric 27, Mahmutoglu 2, O’Quinn, Biberovic 6, De Colo 9, Pierre 8, Barthel 9, Sipahi, Candan, Duverioglu. All: Can.