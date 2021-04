Secondo atto della sfida tra Efes e Real Madrid ad Istanbul, la squadra di Ataman viene dalla vittoria nel primo match con un dominio netto nel secondo tempo, dopo un equilibrio nei primi due quarti del match. Dopo questa sfida ci si sposterà al WiZink Center di Madrid per gara 3 e per l’eventuale gara 4.

Quintetto Efes: Larkin, Micic, Simon, Moerman, Sanli

Quintetto Real Madrid: Laprovittola, Taylor, Thompkins, Tyus, Garuba

ANADOLU EFES – REAL MADRID (22-13; 44-32; 65-45)

Inizio equilibrato a Istanbul, con il Real Madrid che si affida a Thompkins per mettere cinque punti in poco più di due minuti e rimanere a contatto con un Efes concreto in attacco e avanti di 2, 7-5, con il canestro di Sanli. Dopo il canestro di Felipe Reyes, i padroni di casa provano a dare il primo strappo al match, con un break da 10-1 favorito dalla mano calda di Larkin a cui dà supporto anche il canestro di Micic. Rudy Fernandez segna dall’arco e Simon chiude la contesa dei primi dieci minuti. L’Efes è avanti 22-13 al termine del primo quarto.

Il secondo periodo si apre ad alto ritmo, con Llull che risponde a Dunston e il solito Larkin. Le statistiche offensive delle squadre si sporcano, solo un canestro per parte per quasi tre minuti, Tyus da una parte e Beaubois dall’altro e a metà quarto l’Efes è avanti di 10, 34-24. Il Real Madrid non sembra mai dare l’impressione di riuscire a impensierire la difesa avversaria, se non con canestri sporadici che tengono una distanza di quattro possessi tra le due squadre. Il primo tempo si chiude con Beaubois che segna allo scadere, 44-32 quando le squadre tornano negli spogliatoi.

Al rientro dalla pausa lunga, come in gara 1, il Real Madrid crolla e realizza un solo punto in quattro punti, aprendo la strada alla fuga dell’Efes che vola sul +17 con i canestri di Larkin e Beaubois. Reyes mette a segno il primo canestro dal campo del terzo quarto per gli ospiti, ma i ragazzi di Laso sono in bambola e la coppia Sanli-Micic confeziona un nuovo strappo per l’Efes che è totalmente in controllo. Reyes e Fernandez provano a dare un moto d’orgoglio nel finale di periodo, ma i liberi di Larkin riportano a 20 i punti di distacco. A dieci minuti dalla fine i ragazzi di Ataman sono avanti 65-45.

Credit: euroleague.net

Sul campo la differenza è netta, l’Efes aziona il pilota automatico e controlla il vantaggio enorme accumulato nei trenta minuti precedenti. Il Real Madrid pensa già alla sfida casalinga, già da dentro o fuori, che potrebbe dare la qualificazione ai turchi con un risultato netto. La prima metà del quarto è equilibrata, le squadre segnano con continuità e il vantaggio dei padroni di casa resta pressoché invariato, 79-57 al 36′. La squadra di Laso prova a rendere meno pesante il parziale con Laprovittola e Thompkins, ma Singleton spara la tripla che chiude il match. A Istanbul finisce 91-68 in favore dell’Efes, 23 punti per Micic, 21 per Larkin.

Tabellino

Efes: Larkin 21, Beaubois 11, Singleton 4, Balbay, Sanli 7, Moerman 9, Tuncer, Pleiss 1, Micic 23, Anderson 2, Dunston 6, Simon 7. Coach: Ergin Ataman

Real Madrid: Causeur 2, Fernandez 11, Abalde, Tyus 5, Laprovittola 5, Reyes 6, Vukcevic 7, Garuba 9, Carroll, Llull 4, Thompkins 17, Taylor 2. Coach: Pablo Laso