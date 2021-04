Il Barcellona pareggia la serie playoff contro lo Zenit e sistema un pò le cose dopo il k.o della prima sfida in vista del viaggio in Russia. C’è stato bisogno di un tempo supplementare per risolvere l’intricato rompicapo di una gara nervosa, giocata a strappi e contraddistinta da un numero incredibile di tiri liberi. Il Barcellona ne tira addirittura 44, segnando dalla lunetta quasi la metà dell’intero fatturato offensivo (37 punti, il 45%). Cifre record che fanno andare su tutte le furie coach Pascual uscito dal campo a fine gara dopo essersi diretto con fare minaccioso vero Lamonica e i suoi due colleghi.



Rispetto alla prima partita si è segnato meno, specie nel primo tempo dove le difese hanno avuto un grande impatto sul match. Equilibrio nel primo quarto dove lo Zenit è molto attento alla voglia di rivalsa dei padroni di casa. Dopo 10′ i russi sono avanti 13-16 nonostante una percentuale al tiro non brillante. Il Barca rimane ingabbiato nell’ottima difesa allestita dall’ex Pascual anche nei primi 5′ di secondo quarto dove lo Zenit trova anche l’allungo fino al 15-21. Negli ultimi 5′ di primo tempo il Barcellona trova la chiave per scardinare il muro russo. Parziale di 9-2 con Bolmaro e Davies autori dello strappo catalano (31-23). Lo Zenit si disunisce adesso in difesa rispetto ai primi minuti e la squadra di Jasikevicius prova ad affondare il colpo arrivando sul +9 (38-29) di fine periodo.



Nella ripesa lo Zenit trova la possibilità di cancellare il gap rendendo vane le speranza di fuga dei blaugrana. Thomas e Hollins ispirano il recupero finalizzato da Pangos e Baron che a -45″ dalla fine del terzo quarto segna il 46 pari fino al 48-48 dell’ultima pausa.

Pangos e Hollins portano lo Zenit avanti a inizio di ultimo periodo (53-54) il Barcellona trova in Davies il suo uomo migliore (10 punti nel 4°periodo) e resiste grazie ai tanti viaggi in lunetta 8 (10 solo in questo quarto). A -3′ dalla fine il Barca è avanti 65-59, ci sono 4 punti in fila di Black, l’1/2 di Mirotic e i liberi (stavolta per i russi) segnati da Thomas e Pangos. A 23″ dalla fine Mirotic ha il tiro della vittoria ma il suo gioco in post basso non produce un tiro realizzato, c’è tempo per andare anche dall’altra parte e Pangos fallisce il jumper dalla media. Ovvia conclusione in parità (66-66) e tutti all’overtime.



Nel supplementare il Barcellona tirerà altri 12 tiri liberi rispondendo alla buona partenza dello Zenit che va avanti con la tripla di Hollins e il canestro di Black per il 68-71. Dopo i liberi di Calathes e Mirotic c’è la penetrazione morbida di Pangos. 71-74 ma Hanga risponde immediatamente da tre punti (74-74) a -1’37”. Il 2/2 di Pangos è l’ultimo vantaggio dello Zenit. Il Barcellona segna 5 punti (…tutti dalla lunetta) e va sopra 79-76. Lo Zenit prima fallisce la tripla con Pangos (brutto 1/7 da tre per l’MVP di gara-1) e poi si vede scippare da Hanga il pallone che lo stesso ungherese andrà a convertire in due punti subendo il fallo e realizzando i due liberi concessi (79-76) a 13″ dalla fine. Lo Zenit non molla e anche Pangos fa 2/2 per il -1 ma il Barcellona spegne tutti i desideri di 0-2 con gli ennesimi liberi della sua serata. Higgins li segna entrambi e fissa l’1-1 nella serie con l’81-78 scritto sul tabellone del Palau Blaugrana al suono della sirena.

FC Barcelona-Zenit St.Petersburg 81-78 OT (13-16, 38-29, 48-48, 66-66)

FC Barcelona: Davies 22, Hanga 5, Bolmaro 7, Smits 6, Gasol, Oriola 6, Abrines, Higgins 15, Kuric 9, Claver, Mirotic 8, Calathes 3. Coach: Jasikevicius

Zenit St.Petersburg:Rivers 4, Zakharov, Pangos 23, Fridzon, Hollins 12, Thomas 17, Baron 7, Khvostov, Pushkov, Zubkov 2, Poythress 4, Black 9. Coach: Pascual