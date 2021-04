Milano sfrutta bene l’onda lunga della drammatica vittoria di gara 1 battendo nuovamente il Bayern in virtù di una maggior presenza fisica e mentale in campo. Dopo lo 0-5 iniziale, gli uomini di Messina sono saliti in cattedra trascinati soprattutto da Punter e hanno messo sotto gli avversari grazie a un gioco lucido ed equilibrato e a un forte impatto fisico. Dall’altra parte, gli uomini di Trinchieri sono stati vittime del loro stesso ardore, deragliando ben presto, deprimendosi e mostrando anche una condizione atletica approssimativa. Il secondo tempo è stato più equilibrato perché nemmeno Milano ha i 40’ nelle gambe e ha quindi subito le fiammate d’orgoglio degli avversari, che però sono stati davvero pericolosi solo nel frangente in cui la possibile tripla del -5 di Baldwin è stata sputata dal ferro. Fosse entrato quel tiro, forse avremmo assistito a 3’ drammatici, ma così non è stato, e in realtà la vittoria milanese è più che meritata. In questa fase cruciale, Rodriguez ha fornito la leadership che ci si aspetta da lui, e ha condotto la squadra con mano ferma.

Come già ci si aspettava nelle analisi pre gara, gli aspetti più importanti di questa serie si stanno rivelando essere i contributi delle seconde linee e la condizione fisica e mentale delle squadre. In gara 1 il Bayern ha sfiorato la vittoria in virtù della serata magica di Seeley e di una maggior fiducia in se stessi, ma poi è crollata fisicamente e non ce l’ha fatta, mentre in gara 2 nessuno tra gli uomini non di spicco dei bavaresi ha contribuito e soprattutto è stata Milano a crederci di più e a ragionare meglio. Ora c’è una pausa di sei giorni, un’eternità, quindi non è dato sape come si presenteranno le squadre mercoledì a Monaco, ma certo è che un triplo match point in mano può dare un po’ di sicurezza all’Olimpia.

Quintetto Milano: Punter, LeDay, Micov, Delaney, Hines

Quintetto Bayern: Baldwin, Seeley, Lucic, Gist, Radosevic

La difesa del Bayern parte fortissimo come in gara 1, anche perché il metro arbitrale è molto permissivo, così Milano è subito in difficoltà e non segna nei primi 3 minuti, mentre gli ospiti vanno sullo 0-5, poi Punter interrompe l’emorragia con un gran contropiede e pareggia con una gran tripla in ritmo su scarico di Hines. La gara è molto fisica e Punter si sente carico a molla in questo clima da battaglia, arrivando a 8 punti consecutivi con un 2+1 di pura aggressività. Dal punto di vista tattico, la difesa milanese cerca di essere bilanciata tra pressione sul perimetro e copertura del pitturato, mentre quella bavarese è semplicemente indemoniata e prova a aggredire sempre e comunque al massimo dell’intensità. I padroni di casa riescono a mantenersi lucidi, faticano a costruire ma cercano di non andare fuori controllo e arrivano sul 10-5. Il Bayern, invece, tende a deragliare per via della troppa adrenalina, così a metà quarto il punteggio è sul 12-5. Trinchieri chiama time out per cercare di infondere un po’ di calma ai suoi, ma anche dopo il minuto di sospensione, i primi due possessi non portano punti, e arriva la prima doppia cifra di vantaggio interno sul 15-5 grazie a un 2+1 di Delaney, anche qui frutto dell’uso del cervello contro l’impulsività incontrollata. La differenza in termini di tenuta mentale si fa sempre più evidente, dato che gli errori gratuiti degli ospiti si sprecano mentre Milano attacca e difende sfruttando soprattutto la materia grigia. Il Trinca deve chiamare il secondo time out, ma quel 5 sul tabellone non si schioda, mentre dal lato di Milano c’è scritto 19. All’ennesima palla persa, Lucic sbrocca e prende un tecnico (eppure finora, se gli arbitri hanno avuto un occhio di riguardo per qualcuno, è stato per il Bayern), poi gli ospiti ricevono un aiuto da un fallo di Datome su Zipser mentre tira da 3, ma segna solo un libero. Anche Seeley, un’iradiddio in gara 1, combina un danno concedendo un 2+1 a Shields, poi Baldwin e Reynolds segnano quantomeno qualche punto e non fanno scappare Milano oltre al +16. Il quarto si chiude sul 26-12.

Gli ospiti si appoggiano sempre più a Reynolds in attacco, che risponde presente e quantomeno non fa sprofondare i suoi. Dall’altra parte, però, Milano si prende spesso buoni tiri, e anche se non li segna tutti, mantiene un ampio vantaggio. Difficile dire se si tratti di un problema sempre mentale o, a questo punto, anche fisico, fatto sta che gli ospiti non sono stati in grado di contestare un solo tiro in tutto il secondo quarto, e con una simile libertà, i milanesi possono banchettare. Lucic non è nemmeno il lontano parente dello splendido giocatore ammirato in regular season, Baldwin non è così disastroso, ma anche lui non è sui migliori livelli, Reynolds distrugge in difesa ciò che costruisce in attacco, e visto che Seeley è tornato umano, la conseguenza è il ventello di vantaggio sul 34-14. Sul più bello, Milano perde un paio di palloni e permette al Bayern di fare quello che sa fare meglio, ovvero giocare in campo aperto, e non è proprio il caso di dare fiducia agli avversari quando loro non riescono a trovarla, piuttosto sarebbe più utile bilanciarsi e costringere il Bayern ad attaccare a difesa schierata. Sisko e Baldwin trovano qualche spazio, ma dall’altra parte due triple di Delaney e Hines portano il punteggio sul 40-18. Gli ospiti migliorano un po’, sembrano quasi liberati mentalmente dal pesante passivo, così riducono parzialmente il passivo senza fare grandi cose ma tenendo degnamente il campo e sfruttando un comprensibile calo milanese. Si va all’intervallo lungo sul 47-29 grazie a una gran tripla di Rodriguez.

Il Bayern torna in campo dando l’impressione di essere più bilanciato e mentalmente presente, sbaglia i primi due attacchi, così come Milano, ma non va sottovalutato. I padroni di casa riescono a subire tre falli in breve tempo, ma per il resto i bavaresi ora giocano meglio. Gist, in particolare, è ispirato su entrambi i lati del campo, e Baldwin e Lucic sono molto più convinti rispetto al primo tempo. Reynolds, però, sbaglia due canestri fatti e Milano mantiene ancora 15 punti di vantaggio prima di una delle specialità di Punter, ovvero subire il fallo mentre tira da 3. Proprio Lucic e Baldwin, però, confezionano uno 0-5 per il 55-42 con oltre 4’ da giocare nel quarto, e Messina è giustamente preoccupato. Ci vuole la guida di Rodriguez, che però è ben contenuto, prova a mettere in ritmo i compagni che però sbagliano, così il Bayern torna in singola cifra di ritardo sul 55-46. L’Olimpia è in bambola e nel giro di pochi minuti ha vanificato quasi tutto ciò che ha costruito nel primo tempo. Sul 55-49, Shields dà la scossa con una gran penetrazione, mentre Reynolds combina l’ennesimo disastro con un fallo in attacco evitabile. Tanto basta per raffreddare l’ardore del Bayern e a ridare un po’ di certezze a Milano, che ne approfitta e sfrutta anche una plateale protesta di Trinchieri punita con l’espulsione. Il quarto si chiude sul 65-53 con un botta e risposta bellissimo a suon di triple tra Rodriguez e Balwdin.

Il fatto che il Bayern apra l’ultimo quarto con un’infrazione di 8” non è certo positivo per gli ospiti, anche perché Milano attacca ancora con raziocinio sfruttando prima due bei mismatch in post con LeDay e Evans, e poi la libertà in transizione di Rodriguez per una tripla del +17 (72-55). I bavaresi producono il massimo sforzo e confezionano uno 0-5 che dà ancora un briciolo di speranza. Milano sembra ancora abbastanza presente di testa e di fisico per evitare un eventuale crollo, ma non si può mai abbassare la guardia. Il Bayern esce male dal time out, Baldwin parte lancia in resta per fare l’eroe ma finisce male, così a 5 minuti dal termine i padroni di casa hanno ancora 13 punti sul 76-63. L’Olimpia prova un po’ a giocare col cronometro ma due triple di Zipser segnano l’estremo tentativo di rimonta sul 76-66 a meno di 4’ dal termine. Una gran stoppata di Shields su Gist e una magata di Hines che subisce fallo e rilascia la palla così da lucrare 3 liberi possono mettere la parola fine alla contesa, anche se l’ex CSKA ne segna solo uno. Lucic segna da 3 per il -8 (77-69) ma Baldwin sbaglia il tentativo del -5 e LeDay invece fa centro da dietro l’arco. Non c’è più niente da fare ormai per gli ospiti, e la partita si chiude sull’80-69.

A|X ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILANO – FC BAYERN MONACO 80-69

TABELLINO MILANO: Punter 20, LeDay 10, Micov 2, Roll, Rodriguez 13, Tarczewski 2, Delaney 9, Shields 12, Brooks ne, Evans 5, Hines 6, Datome 1

TABELLINO BAYERN: George, Baldwin 23, Kraemer ne, Seeley, Reynolds 11, Lucic 11, Flaccadori, Zipser 7, Gist 11, Johnson, Sisko 6, Radosevic

PARZIALI: 26-12, 21-17, 18-24, 15-16

PROGRESSIVI: 26-12, 47-29, 65-53, 80-69

BASKETINSIDE MVP: Sergio Rodriguez