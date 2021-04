Milano non riesce a battere per la quinta volta in altrettante gare stagionali il Bayern, e deve tornare in campo tra 48 ore per cercare di far sua la serie playoff e staccare il biglietto per Colonia. Gli uomini di Trinchieri hanno finalmente battuto i milanesi perché sono stati molto più continui nel corso dei 40’ rispetto alle prove precedenti, soprattutto le prime due gare della serie. L’Olimpia ha subito due sfuriate pesanti nel primo e nel terzo quarto, ma ha completamente rintuzzato la prima, passando brevemente in vantaggio nel secondo quarto, e ha dato l’impressione di poter rimediare anche alla seconda, quando si è trovata a -6 all’inizio dell’ultimo quarto. Il Bayern, però, non ha tremato, ha avuto un Lucic eccellente e contributi importanti da Sisko, Zipser e Johnson. All’olimpia è mancato, invece, quel tipo di leadership che Rodriguez aveva dato nelle prime due partite: ci ha provato Delaney, ma non è bastato.

Adesso Trinchieri e i suoi hanno almeno due buoni motivi per essere convinti di ribaltare la situazione: il primo è che non c’è stato il crollo psicofisico che si era visto nelle prime due partite, e allora forse la condizione dei bavaresi non è poi così disastrosa, e il secondo è che l’attacco a difesa schierata è stato molto più efficace, mentre invece in precedenza il Bayern faceva male quasi solo in campo aperto. Milano, per vincere, ha bisogno di due fattori per lei importanti e che stasera sono mancati: l’aggressività difensiva sul perimetro che impedisce al gioco avversario di svilupparsi e una buona percentuale da 3 (il 9/26 di stasera non può bastare).

Sarà una gara 4 a dir poco elettrizzante.

Quintetto Bayern: Baldwin, Lucic, Flaccadori, Johnson, Radosevic

Quintetto Milano: Punter, LeDay, Micov, Delaney, Hines

A sorpresa, Trinchieri fa partire Flaccadori in quintetto, e mette in roster anche l’altro italiano Grant, mentre non sorprende l’immediata aggressività dei padroni di casa, specie nel pitturato, dove si buttano come assatanati su ogni pallone. La partita la sblocca proprio l’ex play di Trento, ma con una tripla, mentre Milano non sfrutta a dovere due buoni mismatch in cui prima Punter e poi Micov possono attaccare Radosevic in palleggio. Gli ospiti continuano a costruire bene ma a tirare male, e segnano solo quando il Bayern è già a quota 7. La strategia offensiva di Milano è quella che si era già vista nelle prime due partite, mentre quella del Bayern cambia e prevede un continuo movimento di palla tra il post e il perimetro. A metà quarto il tabellone dice 9-7, Milano c’è ma il Bayern non si sta certo deprimendo per il contro parziale avversario. Milano sta riuscendo a evitare che il Bayern possa muoversi in campo aperto, ma gli uomini di Trinchieri operano molto meglio rispetto alle prime due partite contro la difesa schierata. Arriva un nuovo parziale interno di 8-0 per il 17-9 e l’Olimpia sembra troppo attenta a non lasciare le transizioni agli avversari, che è una cosa che deve fare, ma non a costo di perdere dinamismo nel modo di attaccare. Milano torna a costruirsi buoni tiri, ma torna anche a sbagliarli, e siamo sempre al punto in cui eravamo nelle prime due partite, ovvero più una squadra sbaglia, più l’altra prende fiducia, così il vantaggio interno si dilata fino al 21-9. Il Bayern, dal 9-9, è nella miglior versione possibile di se stesso, e se va avanti così, Milano non ha possibilità, però sappiamo già che difficilmente i padroni di casa possono reggere 40’ così. Intanto, però, Milano esce dal time out commettendo infrazione di 24”, il Bayern, come si dice in gergo tecnico, sta vedendo la Madonna, e il quarto si chiude sul 23-9. Milano ha lasciato sul terreno un numero di punti almeno pari a quelli che ha segnato sbagliando tiri comodi o non sfruttando situazioni ben costruite.

Hines ruba palla a Seeley e va in palleggio a schiacciare imperiosamente per cercare di far capire che la musica è cambiata. Rodriguez supporta il discorso impostato dal compagno con un 2+1, ed è ancora presto per dire che la tendenza si sia invertita, ma comunque è già qualcosa. Milano non gioca in modo poi tanto diverso, ma fa canestro, e arriva comodamente al 25-19, e i soli 2 punti segnati dai padroni di casa sono indice di una difesa ospite che si sta esprimendo al meglio. Trinchieri, che aveva già chiamato un time out dopo i primi due canestri, sbagliando non ne chiama un altro, e poi Radosevic si prende un tecnico, e quindi per l’ennesima volta si rileva che il fattore mentale è il più importante nell’economia della serie. Sul più bello, l’Olimpia sbaglia un paio di triple per il pareggio e a metà quarto il punteggio è sul 30-25, e da qui in poi entrambe le difese per alcuni minuti prendono il sopravento sugli attacchi. Milano può anche accettare una situazione così, conscia di avere una miglior condizione sulla distanza della partita. Delaney si sente ispirato, attacca continuamente il canestro e si guadagna bene dei viaggi in lunetta, poi Brooks dà ai suoi il primo vantaggio della partita con una tripla dall’angolo per il 32-33, ma il Bayern reagisce, tra l’altro con un’imprevedibile stoppata di Zipser a Rodriguez che lo attaccava dal palleggio, e si va all’intervallo lungo sul 39-35.

All’inizio della ripresa, Milano deve ovviamente affrontare una nuova sfuriata bavarese, con Messina che chiama subito time out dopo il 4-0 iniziale per cercare di spegnere i bollenti spiriti dei padroni di casa. Gli ospiti provano a giocare con calma, ma è uno di quei momenti in cui il Bayern ci crede tantissimo e soverchia chiunque gli capiti a tiro. Torna la doppia cifra di vantaggio interno sul 45-35, l’Olimpia non riesce nemmeno a costruire in questo frangente, e forse mai come in questo momento in tutta la serie il Bayern è stato così dominante. Arriva il massimo vantaggio sul 51-35, e Milano se va avanti così non segna più un canestro anche giocando fino alla mattina seguente. Ci prova Shields a dare la scossa con un 2+1 su imperiosa schiacciata, ma Lucic, per la prima volta in questa serie, è sui propri migliori livelli e colpisce ripetutamente e senza pietà. Sotto la sua guida, il Bayern mantiene un amplissimo vantaggio, poi però Rodriguez reagisce con uno 0-5 tutto suo per il 60-47 con poco più di 2’ da giocare nel quarto, un ritardo ancora gestibile. Punter piazza un importante 3+1 dopo che il Bayern era uscito meglio dal time out, ma Rodriguez forza un paio di tiri dal palleggio che spesso segna, ma che in quei casi erano ben contestati, e il quarto si chiude sul 64-51.

Milano inizia l’ultimo quarto con un altro 3+1, stavolta di Delaney, e gli arbitri vedono il fallo di Lucic come antisportivo, forse perché mette il piede sotto mentre Delaney ricade. Lo stesso Delaney segna il libero e poi si procura ancora un fallo mentre segna, stavolta in lay up. In un niente, l’Olimpia è a -6 dal -13, Lucic prova subito a riprendere fiducia e segna una tripla, poi si prende un buon fallo nel possesso successivo, e in definitiva il Bayern non si è fatto atterrare mentalmente da quei 7 punti milanesi. Lucic è sempre più determinante, anche in difesa, anche Delaney si sente in fiducia, ma il serbo del Bayern viene aiutato bene in questa fase da Zipser e Johnson, così i padroni di casa arrivano a 5’ dal termine su un confortante 75-63. Punter commette fallo su Zipser mentre tira da 3, e questa è probabilmente la miglior dimostrazione del fatto che il Bayern abbia qualcosa in più di Milano in questa partita. Infatti, il Bayern non scende più sotto la doppia cifra di vantaggio fino all’ultimo minuto, quando una tripla di Roll porta il punteggio sull’80-73. I padroni di casa giocano col cronometro, concedono due schiacciate a Tarczewski ma convertono i falli sistematici milanesi con la precisione di Lucic dalla lunetta e anche se, sulla terza schiacciata di Tarczewski, stavolta arriva il fallo per il libero supplementare, è ormai troppo tardi, visto che mancano 9 secondi. Il pivot sbaglia il libero apposta ma la palla vagante è del Bayern e la gara sostanzialmente termina qui. Finisce 85-79.

FC BAYERN MONACO – A|X ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILANO 85-79

TABELLINO BAYERN: George ne, Baldwin 11, Seeley 3, Reynolds 6, Lucic 26, Flaccadori 3, Zipser 11, Gist 4, Johnson 9, Sisko 9, Radosevic 2, Grant

TABELLINO MILANO: Punter 8, Leday 4, Micov 2, Roll 3, rodriguez 11, Tarczewski 6, Delaney 18, Shields 11, Brooks 3, Evans, Hines 5, Datome 8

PARZIALI: 23-9, 16-26, 25-16, 21-28

PROGRESSIVI: 23-9, 39-35, 64-51, 85-79

BASKETINSIDE MVP: Vladimir Lucic