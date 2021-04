Il Cska è la prima delle magnifiche quattro che si contenderanno lo scettro di campione d’Europa fra un mese a Colonia. Nonostante il rientro di Vesely e un grandissimo avvio di gara, infatti, il Fenerbahçe soccombe per 68-85, condizionata da alcune scelte arbitrali folli che hanno messo fuori gioco proprio il centro ceco. I ragazzi di Itoudis sono stati bravi a resistere alla sfuriata iniziale turca e con una grande difesa e gioco corale, tra cui spiccano però le prove di Clyburn (34 punti, 7 rimbalzi e 38 di valutazione) e Lundberg (22 punti, 7 rimbalzi, 5 assist e 35 di valutazione), riescono così a staccare il pass per la Germania, grande soddisfazione in una stagione tribolata e turbata da mille vicissitudini, tra infortuni e la problematica legata a Mike James. Per il Fener, che ha lottato in tutte e tre le partite, resta il rammarico, dato che senza la questione Covid e infortuni vari avrebbe potuto davvero arrivare fino in fondo a questa Eurolega.

QUINTETTO FENERBAHCE: De Colo, Biberovic, Guduric, Vesely, Duverioglu

QUINTETTO CSKA: Hackett, Strelnieks, Kurbanov, Shengelia, Eric

Avvio shock per i moscoviti, con Vesely che tornava subito con il turbo (6 punti nel primo quarto per il ceco) e dimostrava di non aver perso la sintonia con il “gemello” De Colo (6-0 e timeout Itoudis dopo nemmeno 2 minuti di gara). Il Cska continuava a perdere palloni in serie e il break si estendeva fino al 12-0, poi chiuso dalle triple di Clyburn e Voigtmann. Una nuova fiammata firmata Guduric ridava il +12 ai padroni di casa, ma i russi miglioravano difensivamente e in attacco trovavano i punti degli esterni Lundberg e Hilliard mettendosi in partita con dieci minuti di ritardo (24-17 al 10′).

Il Cska arrivava vicinissimo al Fener in avvio di seconda frazione, prima che con 5 punti in fila il solito De Colo ridesse fiato ai turchi. L’antisportivo di Kurbanov su Vesely ripristinava la doppia cifra di vantaggio (33-23 al 15′), ma di lì in poi era dominio ospite: prima una pioggia di triple fra Clyburn e Lundberg valevano il -1 (35-34 al 17′), poi, nonostante la difesa a zona chiesta da coach Erdem Can, il Cska continuava a punire cercando anche il post basso di Toko Shengelia che siglava il primo vantaggio dei viaggianti. De Colo provava a togliere le castagne dal fuoco, ma Lundberg in contropiede appoggiava il layup addirittura del +7 prima che un acuto a fil di sirena di Brown portasse tutti negli spogliatoi sul 39-44 in un match dai due volti.

Qualcosa di clamoroso accadeva al rientro in campo, nei primi due minuti: Vesely dapprima commetteva il suo terzo fallo, poi gli arbitri fischiavano il quarto per uno sfondamento su Shengelia che era decisamente dentro il semicerchio. L’ex Wizards non ci vedeva più e si vedeva commutare anche due falli tecnici (con conseguente espulsione) da una terna arbitrale incredibilmente in confusione. Questo permetteva al Cska di volare via sul +13 con i punti di Lundberg e Hackett, e come se non bastasse gli uomini in grigio inventavano un altro tecnico a coach Can, reo di aver incitato i suoi con un piede in campo. Il Cska sul velluto continuava a punire ogni minima disattenzione, mentre i turchi sembravano aver perso la bussola anche in attacco segnando col contagocce (50-71 al 30′).

Un ultimo quarto decisamente non bellissimo era puro garbage time, col Fener che continuava a fare una fatica tremenda per mettere punti a tabellone, mentre il Cska gestiva e iniziava a preparare le valige per il rientro a casa.

FENERBAHCE BEKO ISTANBUL – CSKA MOSCA 68-85 (24-17; 39-44; 50-71; 68-85) serie sullo 0-3, Cska Mosca qualificata alle Final Four di Colonia

FENERBAHCE: Brown 2, Guduric 10, Mahmutoglu 7, O’Quinn 4, Biberovic 7, De Colo 22, Pierre 6, Barthel, Vesely 8, Sipahi, Eddie, Duverioglu 2. Coach: Can

CSKA: Lundberg 22, Khomenko, Hilliard 7, Ukhov, Hackett 3, Antonov, Strelnieks, Voigtmann 11, Clyburn 34, Shengelia 6, Kurbanov 2, Eric. Coach: Itoudis