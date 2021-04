Serve gara-5 per conoscere chi tra Efes e Real Madrid sarà alla Final Four di Colonia. Il quarto capitolo della serie tra i turchi di Ataman e i blancos di Laso se lo porta a casa il Real che rischia ancora seriamente di finire qui la sua Eurolega ma nel finale trova la zampata che gli permette di rimanere in vita. Ma se in gara-3 il successo ha avuto la firma dei veterani, quella che rimette tutti in parità vede protagonista il classe 2002 Usmar Garuba autore di una prestazione super con 24 punti e 12 rimbalzi. Con la giovane stellina madrilista brilla Jayce Carroll che chiude a quota 20 e 4/7 da tre punti. L’Efes dopo essere partito malissimo ha recuperato e poi avuto per larghi tratti la partita in mano. Ma nel finale è arrivata ancora la paura di non farcela e sono mancati i colpi del k.o sia da Larkin che da Beaubois fino a quel momento autentici trascinatori.

L’inizio di partita vede subito un Real travolgente. Carroll segna 11 punti nel primo quarto con i padroni di casa che scattano sul 17-0 dopo 4′ e mezzo di partita. L’Efes entra con calma in partita e non si scompone nonostante il passivo già pesante. Simon accende gli ospiti che nella seconda metà di periodo ridimensionano lo scarto fino al 19-13 del 10′.

Larkin e Beaubois aprono il secondo quarto con le due triple del pareggio. Dopo un minuto e mezzo l’Efes firma il sorpasso con Larkin azzerando totalmente il gap e togliendo l’inerzia dalle mani spagnole. La sfida si accende con le due squadre che si fronteggiano rispondendo al colpo su colpo. A -6’45” dall’intervallo Rudy Fernandez riporta il Real avanti (37-36) ma subito dopo sono i turchi a dare una spallata all’avversario. Parziale di 11-0 per l’Efes che comanda 27-37 a 4′ dalla pausa lunga. E’ l’Efes che adesso ha in pugno il match toccando anche il +16 (31-47) grazie ai 19 punti di Beaubois (16 nel solo secondo quarto) incredibile nel tiro da tre (5/5). Prima dell’intervallo Tyus accorcia le distanze per il Real. Al 20′ squadre negli spogliatoi sul 36-47.

Si torna a giocare e i primi 4′ del terzo quarto vedono ancora un cambio alla guida del match. Carroll guida il Real che dopo 4′ accorcia sul -4 (51-55) rimettendo ancora tutto in discussione. L’Efes risponde con un 9-0 con Larkin e Micic in evidenza. 51-66 prima di una fiammata nel finale di periodo del Real che chiude sotto 57-66 al 30′.

Larkin arriva a quota 20 dopo 3′ dell’ultimo quarto. L’Efes conduce 59-72 e si prepara ad avvicinarsi all’imbarco per Colonia. Con 7′ da giocare il Real capisce che però tutto è ancora possibile. Laso sprona i suoi dalla panchina e in campo c’è Carroll che eguaglia l’avversario in maglia #0 blu arrivando anch’egli a 20 punti segnati. Il momento cruciale del match arriva nella parte centrale del quarto. Llull segna il 67-53, Larkin perde palla nell’azione successiva e Garuba va in contropiede maltrattando il ferro dello Wizink Center con una potente schiacciata. L’Efes va in difficoltà. Ancora una persa, stavolta di Micic, ed è di nuovo Garuba a segnare il -1 Real (71-72) a -2’30” dalla fine. Moerman allunga la serie di errori turchi pestando la linea laterale mentre arrivano gli ultimi 2′. La tripla di Abalde subito dopo porta il Real in vantaggio con l’Efes alle corde. I liberi di Micic e Llull portano il punteggio sul 76-74 a -1’12” dalla fine. Larkin sbaglia la tripla del nuovo sorpasso mentre Llull è ancora preciso dalla lunetta (78-74). Larkin segna a cronometro fermo il nuovo -2 ma mancano solo 8″. Il Real mette la partita in cassaforte con i liberi di Llull e Garuba a cui giustamente viene affidato il compito di lanciare i titoli di coda. Finale 82-76 e appuntamento al 4 maggio a Istanbul per la gara senza domani di una serie bellissima.

Real Madrid-Anadolu Efes Istanbul 82-76 (19-13, 36-47, 57-66)

Real Madrid: Causeur, Fernandez 8, Abalde 7, Tyus 7, Laprovittola, Reyes, Alocen 3, Garuba 24, Carroll 20, Llull 8, Thompkins 5, Taylor. Coach: Laso

Efes: Larkin 22, Beaubois 23, Singleton 5, Balbay, Sanli, Moerman, Tuncer, Pleiss, Micic 9, Anderson 3, Dunston 8, Simon 6. Coach: Ataman