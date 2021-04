L’Olimpia Milano si gioca il secondo match della serie per accedere alle Final Four di EuroLega a Colonia contro un Bayern Monaco che però non ha nessuna intenzione di mollare.

QUINTETTO FC BAYERN MONACO: Baldwin IV, Flaccadori, Lucic, Johnson, Radosevic.

QUINTETTO OLIMPIA MILANO: Delaney, Punter, Micov, Leday, Tarczewski.

L’Olimpia parte bene, con l’ex Malcolm Delaney sugli scudi. 7 punti per l’americano, molto caldo dal campo in questo inizio di gara. Il Bayern soffre l’aggressività di Milano, ma si riprende. Importantissimo per i bavaresi l’apporto di Seeley, subentrato al nostro Flaccadori out dopo 5 minuti con 2 falli commessi. Milano è aggressiva, ma anche troppo. L’Olimpia commette due volte fallo su tiro da 3, “regalando” punti facili dalla linea della carità. É una classica partita da Playoffs. Tantissimi contatti, gioco molto spezzettato e viaggi in lunetta a ripetizione. Al finale del primo quarto sono ben 23 i liberi tentati dalle due squadre, in cui emerge un Seeley mattatore. 11 punti per l’ex Gran Canaria, difficoltà a trovare la via del canestro per l’Olimpia, e + 4 per i tedeschi dopo 10 minuti.

Soffre a rimbalzo l’Olimpia, come spesso accaduto in questa EuroLeague, ma lotta su ogni pallone. La squadra di Messina, con Datome e Shields, rimette il muso avanti in una partita dove l’equilibrio sembra regnare sovrano. Ma questa sera c’è un padrone indiscusso, un uomo che conosce bene l’Audi Dome, ovvero Malcolm Delaney. L’ex Hawks domina il secondo quarto ed è il guy to go dell’Olimpia Milano. Il Bayern soffre la difesa tostissima dell’Olimpia e dell’altra parte del campo il dominio dell’americano dell’Olimpia. Gli uomini di Messina tentano la fuga, oltrepassando la doppia cifra di vantaggio. Non solo Delaney, ma anche un buonissimo Jeremy Evans. Altissima la quantità d’energia messa in campo dall’ex Khimki, super a rimbalzo e in fase difensiva. Dopo 20 minuti all’intervallo lungo, è +10 Olimpia.

Non diminuisce la concentrazione e l’intensità della squadra milanese, anche all’inizio del secondo tempo. Delaney ricomincia da dove aveva lasciato poco fa. Il 23 dell’Olimpia e una difesa di livello di assoluto, continuano ad essere fondamentali per gli ospiti. Ma come prevedibile, il Bayern reagisce e non ci sta a far scappare Milano. I bavaresi hanno nel trio Baldwin – Johnson – Seeley le maggiori responsabilità offensive, con un Vladimir Lucic ancora in serata storta sin qui. L’Olimpia accusa il rientro del Bayern che ricuce lo scarto al minimo, ma una pazzesca tripla da quasi metà campo di Shavon Shields è “tagliagambe” per i tedeschi. A 10 minuti dal termine, è +8 per Milano, con il sogno Final Four fisso nella mente.

Se Malcom Delaney trova un pò di stanchezza, come prevedibile, esce fuori un Kevin Punter in penombra sin qui. L’ex Virtus, top player di questa EuroLeague, segna canestri pesantissimi, che ricacciano indietro il Bayern dietro nel punteggio. Ma il Bayern, come ci ha insegnato sempre in questa stagione, non molla mai. Quando l’Olimpia sembra essere in controllo, arriva il parziale dei bavaresi che li riportano a -2. Milano soffre e finisce sotto nel punteggio, dopo essere stata in controllo per la maggior parte della partita. Fondamentale in questo ultimo quarto l’apporto di Zipser e Reynolds. Il tedesco è autore di una super schiacciata su Hines, da highlights di settimana. Il finale è da cardiopalma, con le due squadre che si sorpassano a vicenda e con la tensione che si taglia con il coltello. Delaney segna per il +2 a meno di 1 minuto scarso dal termine sbagliando però il libero del +3. Errore che Milano paga carissimo, perché nel contropiede Lucic segna una super schiacciata con fallo che vale il +1 Bayern. 24 secondi al termine, il destino è nelle mani dell’Olimpia. Shields forza la penetrazione, ma viene fischiato un fallo. Dopo minuti di consultazioni sulla posizione di Gist nel semicerchio, la decisione è quella dello sfondamento e quindi palla al Bayern. Tremenda mazzata per l’Olimpia. Lucic segna entrambi i liberi, con il punteggio che recita +3 Bayern a 8 secondi dal termine. Datome prima, Delaney poi sbagliano. Si spegnono i sogni di chiudere a gara 4 i Quarti di Finale di EuroLega per l’Olimpia Milano.

Si va a gara 5. Che beffa per l’Olimpia, ad un passo dalle Final Four. Win or Go Home Martedì, dove al Forum si gioca un’intera stagione di EuroLega e non solo per l’Olimpia Milano.

FC BAYERN MONACO – OLIMPIA MILANO 85-82 (23-19, 17-31, 23-21, 22-11)

MVP BasketInside: Paul Zipser.

FC BAYERN MONACO: George, Baldwin IV 18, Seeley 11, Reynolds 9, Lucic 12, Flaccadori, Zipser 16, Gist 5, Johnson 12, Sisko 2, Radosevic, Grant. All: Trinchieri

OLIMPIA MILANO: Punter 10, Leday 10, Micov, Roll, Rodriguez 3, Tarczewski, Delaney 28, Shields 17, Brooks, Evans 2, Hines 4, Datome 8. All: Messina.