L’Olimpia Milano si gioca l’intera stagione europea affrontando il Bayern Monaco nella decisiva gara 5 dei Quarti di Finale di EuroLega. Il sogno Final Four è ad un passo, ma il Bayern Monaco di Coach Trinchieri ha dimostrato in Baviera che non molla praticamente mai. 40 minuti separano Milano o il Bayern dalla gloria di Colonia.

QUINTETTO OLIMPIA MILANO: Delaney, Punter, Micic, Leday, Tarczewski.

QUINTETTO FC BAYERN MONACO: Wade Baldwin, Flaccadori, Lucic, Johnson, Reynolds.

Parte molto contratta l’Olimpia, con il solo Leday intraprendente in attacco. Il Bayern invece, più libero dalla pressione di dover vincere a tutti costi, gioca meglio e piazza il primo parziale (2-8) che costringe Coach Messina subito al timeout. Al rientro in campo, Malcolm Delaney si carica la squadra sulle spalle. L’ex Bayern riprende da dove aveva lasciato in gara 4, ma in suo aiuto arriva anche Shavon Shields. Le due squadre si sciolgono, attaccano meglio, soprattutto l’Olimpia. L’ex Trento e Baskonia Shields da una parte, l’ex Pistoia Johnson dall’altra. L’americano del Bayern, autore di una serie molto positiva, continua a dimostrare grande feeling col canestro. L’Olimpia dopo un inizio difficile, chiude il primo quarto avanti, grazie ad uno Shields onfire, con la tripla che vale il sorpasso.

Il piccolo riposo tra primo e secondo quarto ha spento Shavon Shields? Assolutamente no. Il danese segna a ripetizione, 7-0 di parziale dell’Olimpia e prima prova di fuga per gli uomini di Ettore Messina sul +9. Milano gioca bene, fluida e con intensità. I muscoli di Tarczewski, finalmente un fattore, e la classe in regia del Chacho Rodriguez fanno la differenza. Il Bayern soffre terribilmente dalla lunga distanza, non segnando mai, a differenza di una Milano molto più concreta e precisa. I tedeschi nonostante le difficoltà al tiro, piazzano un 7-0 di parziale, con il duo Reynolds e Johnson sugli scudi. Pochi coinvolti sin qui Lucic e Baldwin, fari offensivi della squadra di Trinchieri. Ma il finale di quarto dell’Olimpia è di nuovo super. Gigi Datome e Kyle Hines permettono alla squadra di chiudere sul +10. Chiavi fondamentali sin qui, i 18 di Shields e le 0 triple messe a segno dagli ospiti.

L’Olimpia rientra in campo dopo l’intervallo lungo molto concentrata, consapevole che la posta in palio è altissima. Delaney continua a giocare benissimo, ma è lo Shavon Shields show. Milano continua a viaggiare sulla doppia cifra di vantaggio, con l’ex Trento devastante in questa gara 5. Il Bayern continua a faticare tantissimo dal perimetro, con un Zipser che però sembra aver ritrovato confidenza con il canestro. Non solo attacco per l’Olimpia, ma anche una difesa che è stato perno fondamentale di una super Regular Season. Ma guai a sottovalutare il Bayern, autore di rimonte pazzesche in questa super stagione di EuroLega. Seeley si sblocca dalla lunga distanza, per la tripla che vale il -10 per i tedeschi. Ma l’Olimpia è una squadra in missione, Shavon Shields è un uomo in missione. Il danese è a quota 30 (TRENTA!) con 10 minuti da giocare e l’Olimpia sul +14.

Il Bayern entra in campo spalle al muro, dando quindi il massimo e lottando su ogni pallone. Reynolds e Wade Baldwin spremono le energie al massimo, cercando la rimonta. Ma la concentrazione di Milano, in mostra stasera, è da grande squadra che merita la Final Four. La difesa super permette all’Olimpia di mantenere il vantaggio sui 15 punti anche quando in attacco si fatica qualcosina di più. Fatica? Non se ti chiami Sergio Rodriguez. L’esperienza del playmaker spagnolo è fondamentale, chiamato a Milano per occasioni come queste. Tutto per tutto del Bayern, che piazza un inaspettato parziale e arriva a -6, con 3 minuti da giocare. Guai a sottovalutare i tedeschi. Ma nella massima difficoltà, la tripla e il lay-up di Delaney riporta ossigeno e serenità all’Olimpia, con il nuovo +11. La ciliegina sulla torta la mette, tanto per cambiare, Shavon Shields con un canestro pazzesco al termine dei 24. Ma quando sembra fatta, succede l’incredibile. Il Bayern segna a ripetizione, l’Olimpia butta via palle su palle e a 10 secondi dal termine, il Bayern ha clamorosamente la palla della vittoria, in un finale FOLLE. Ma la difesa di Hines è eccezionale, forzando una palla a due. Shields prende palla, subisce palla e fa 1 su 2 che consegna la vittoria all’Olimpia Milano che vale la Final Four di EuroLega.

CHE SOFFERENZA, MA É FINAL FOUR DI EUROLEGA PER L’OLIMPIA MILANO!

OLIMPIA MILANO – FC BAYERN MONACO 92-89 (24-22, 26-18, 22-18 )

MVP BasketInside: Shavon Shields.

OLIMPIA MILANO: Punter 7, Leday 4, Micov, Roll, Rodriguez 8, Tarczewski 4, Delaney 16, Shields 34, Brooks, Evans, Hines 12, Datome 7. All: Messina.

FC BAYERN MONACO: Baldwin IV 17, Seeley 11, Reynolds 19, Lucic 8, Flaccadori, Amaize, Zipser 10, Gist 7, Johnson 14, Sisko 3, Radosevic, Grant. All: Trinchieri.