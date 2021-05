A Barcellona è il giorno della verità. I padroni di casa non hanno chiuso la serie a San Pietroburgo e quindi sono costretti a giocarsi il secondo matchball al Palau contro uno Zenit che, nel corso della serie, ha dimostrato di non voler regalare nulla ai ragazzi di Jasikevicius. I catalani devono confermare la loro superiorità, vista già nel corso della Regular Season, mentre i russi vogliono replicare la sorprendente vittoria in terra spagnola in gara 1.

Quintetto Barcellona: Calathes, Higgins, Abrines, Mirotic, Davies

Quintetto Zenit: Pangos, Rivers, Hollins, Thomas, Black

BARCELLONA 79 – 53 ZENIT (23-14; 43-30; 57-39)

Nonostante la distanza in Regular Season, la serie di play-off è stata molto equilibrata e le due squadre si equivalgono anche nei primi minuti di gioco, con Higgins protagonista da una parte e la coppia Hollins-Black dall’altra. Nei primi quattro minuti il tabellone cammina sul filo della parità, ma a metà periodo gli ospiti cominciano a trovare difficoltà in attacco e il Barça prova la prima mini fuga del match, con Gasol e Hanga che portano il risultato sul 13-9. Lo Zenit dà un segnale di vita con Poythrees ma i russi segnano un canestro lasciando in mezzo quattro punti agli avversari e, quasi senza accorgersene, i catalani sono avanti di 9, con il canestro di Davies che chiude il primo quarto sul 23-14.

Ad inizio secondo periodo il protagonista è Bolmaro, con cinque punti consecutivi a cui rispondono Black e Pangos. Il match si gioca a basso ritmo, ma gli ospiti faticano sempre di più in fase offensiva e il Barça senza strafare, strappa ancora e arriva fino al 33-18 al 15′. Nello Zenit è Pangos il giocatore su cui ruota la squadra, due assist per Poythrees e Baron, ma è troppo poco per provare a rimontare prima dell’intervallo. Negli ultimi minuti i canestri dal campo si azzerano e le squadre si trascinano fino al 20′ con i liberi che fissano il punteggio sul 43-30.

Al rientro dagli pausa lunga le squadre sono praticamente bloccate dal punto di vista offensivo, Gasol prima e Calathes poi cercano di muovere i padroni di casa mentre nei primi cinque minuti del secondo tempo gli ospiti vedono il canestro solo con due tiri a bersaglio di Thomas e Poythrees. La tensione è alta, si sbaglia tanto e questo favorisce il Barça che può controllare il match e ritrovarsi sul +20, 54-34 con la tripla di Calathes. Fridzon e Baron provano a reagire, altra bomba a segno di Kuric e a dieci minuti dalla fine i ragazzi di Jasikevicius controllano il match, 57-39.

Credit: euroleague.net

La gara è ampiamente chiusa e sul parquet anche i russi hanno capito che la loro avventura europea si sta per concludere. La distanza tra le squadre permette di giocare con meno tensione e per questo i ritmi sembrano alzarsi, con il Barça che controlla e si porta sul 69-46 al 36′ con il quinto canestro della serata di Davies. Hollins e Zubkov regalano gli ultimi punti stagionali allo Zenit, al Palau finisce 79-53. Per il Barça è final four, un gradito ritorno dopo sette anni di assenza.

Tabellino

Barça: Davies 11, Hanga 7, Bolmaro 7, Smits, Gasol 7, Oriola, Abrines, Higgins 15, Kuric 11, Claver 2, Mirotic 7, Calathes 12. Coach: Sarunas Jasikevicius

Zenit: Rivers, Zakharov 1, Pangos 7, Fridzon 4, Hollins 5, Thomas 7, Baron 9, Khvostov, Trushkin, Zubkov 6, Poythrees 11, Black 3. Coach: Xavi Pascual