EuroLega, recupero 2ª giornata: Lorenzo Brown illumina, Rivero e Nebo colpiscono. Il Maccabi Tel Aviv batte l’Olimpia Milano al Forum

Olimpia Milano e Maccabi Tel Aviv è una grande classica del basket europeo e di EuroLeague. Questa sera si incontrano al Mediolanum Forum ed è il recupero della partita che si doveva giocare alcune settimane fa.

QUINTETTO OLIMPIA MILANO: Lo, Shields, Mirotic, Voigtmann, Melli.

QUINTETTO MACCABI TEL AVIV: Brown, Colson, Cleveland, Webb III, Nebo.

Attacchi al potere in questo inizio, dove l’Olimpia Milano segna sfruttando bene la fisicità ma il Maccabi Tel Aviv fa anche meglio segnando e non sbagliando un tiro nei primi 7 minuti di gioco. Nikola Mirotic è l’uomo in più dell’ottimo avvio milanese, alla faccia dei dubbi pre-partita sulla sua condizione, già in doppia cifra prima del termine del primo quarto di gioco. L’Olimpia non si scompone di fronte alla grande precisione offensiva del Maccabi, e complice una fase difensiva non altezza dell’attacco proposto, continua a trovare buone soluzioni e soprattutto punti facili. Sono dei 32 i punti segnati dagli uomini di Coach Messina e soprattutto è +7 Olimpia dopo 10 minuti di gioco.

L’Olimpia Milano inizia bene anche il secondo quarto, ma dopo qualche minuto arriva un momento di “rilasso” complice anche il riposo di Nikola Mirotic. Il Maccabi punta a giocare a ritmo alto e trova alcuni contropiedi veloci con Rivero e Webb, lunghi molto veloci e abili a farsi trovare pronti dagli assist di Lorenzo Brown. Nel momento di massimo sforzo per il recupero, sul -2, Bonzie Colson commette un banale antisportivo su Madoo Lo. Milano è brava a sfruttare con Shields e Voigtmann per un nuovo allungo. Il Maccabi Tel Aviv però chiude bene il primo tempo. Se prima era Bonzie Colson il protagonista principale, il finale è targato Josh Nebo, Antonious Cleveland e Jasiel Rivero. La fisicità degli israeliani mostra in evidenza i problemi contro profili del genere all’Olimpia Milano che arriva all’intervallo lungo con 2 soli punti di vantaggio nonostante una buonissima prima frazione.

L’Olimpia prova a scappare, ma il Maccabi resta aggrappato alla partita e gran merito è di un Lorenzo Brown magnifico a trovare i compagni. Sono ben 11 gli assist all’inizio del terzo quarto per il giocatore di passaporto spagnolo, impressionante. Milano ha quattro da falli da Nicolò Melli ma ha anche un super Johannes Voigtmann. Il tedesco è una valida opzione al duo Shields-Mirotic, molto preciso al tiro questa sera. Il Maccabi continua a fare la sua pallacanestro ed ha Rivero super. L’atletismo e il fisico dell’ex Valencia fa malissimo alla difesa dell’Olimpia e il suo finale di quarto vale il controsorpasso Maccabi Tel Aviv.

Tante interruzioni e polemiche in questo inizio di ultimo quarto dove gli arbitri sono chiamati più volte all’Instant Replay. L’Olimpia si fa prendere un pò dalla frenesia, giocando con poca pazienza e favorendo i ritmi alti prediletti dagli israeliani. Aumento importante della qualità difensiva del Maccabi Tel Aviv che di conseguenza rallenta e manda in difficoltà un attacco di Milano molto meno fluido rispetto al primo tempo. Il duo Nebo-Rivero fa malissimo nel pitturato per il +4 Maccabi a 3 minuti dal termine. Shavon Shields dopo un secondo tempo molto in chiaro-scuro, segna la preziosissima tripla che riporta Milano ad un possesso di distanza. Momento decisivo? Citofonare Lorenzo Brown. L’ex Fener segna due gran triple, decidendo di mettersi in proprio e vincerla da solo nel finale, dopo ben 12 assist smistati. Importantissimo il finale di Tamir Blatt, bravo in attacco e fondamentale in difesa con alcune giocate importantissime.

Il Maccabi Tel Aviv batte l’Olimpia Milano nel recupero di EuroLega e conferma il brutto momento della squadra di Ettore Messina.

OLIMPIA MILANO – MACCABI TEL AVIV 90-98 (32-25, 20-25, 20-25, 18-23)

MVP BasketInside: Lorenzo Brown.

OLIMPIA MILANO: Mirotic 24, Shields 22, Voigtmann 18, Poythress 7, Lo 6, Melli 5, Pangos 4, Hines 2, Tonut 2, Hall, Ricci.

MACCABI TEL AVIV: Rivero 21, Brown 20 (12 assist), Colson 16, Cleveland 15, Nebo 14, Webb III 6, Blatt 4, Cohen 2, Menco, Sorkin.