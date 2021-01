EuroLega, recupero 5ª Giornata: Fontecchio batte Polonara nella sfida tra italiani, Alba vittorioso contro Baskonia

Recupero della quinta giornata di Eurolega che vede l’Alba dominare per i primi tre quarti senza però riuscire mai a chiuderla definitivamente, il Basknoia rientra nel quarto periodo. I baschi si portano addirittura avanti ma negli ultimi possessi sono i padroni di casa ad avere la meglio.

Ottime prestazione dei due italiani in campo, 15 punti per Fontecchio in 29 minuti e 18 con 10 rimbalzi per Polonara.

QUINTETTO ALBA BERLINO: Mattisseck, Fontecchio, Tiemann, Granger, Lammers

QUINTETTO BTDS BASKONIA VITORIA-GASTEIZ: Henry, Sedekerskis, Dipo, Giedraitis, Polonara

1° Quarto Partenza aggressiva dei baschi che sfruttando la smaghiate fisicità per impere il loro ritmo alla gara fin dai primi possessi (3-9). L’ALBA però come sempre non si scompone e continua a giocare il suo basket. In un amen si riporta a contatto riuscendo a portarsi avanti. Gli ospiti sembrano in difficoltà, la sfrontatezza dei molti giovani dell’ALBA e l’esperienza di Granger permettono ai padroni di casa di andare sul +10 ad un minuto dalla sirena del primo quarto. Primi 10 minuti che si chiudono sul 25-19 con una parziale reazione ospite.

2° Quarto Continuano le difficoltà, sopratutto offensive del Baskonia, 4 punti now primi 3:30 e Berlino che controlla la gara sul +10. L’ALBA prova la fuga ma gli ospiti non stante le difficoltà riescono a restare in scia (43-33). Improvviso parziale di 0-7 in favore dei baschi e partita riaperta con il primo tempo che termina 45-44.

3° Quarto Ripartono forte i padroni di casa che piazzano un parziale di 8-0. La tripla di Mattisseck concede il massimo vantaggio sul +11 con il Baskonia che non sembra avere energie. Dominio dei padroni di casa che continuano a trovare canestri da tre punti, gli ospiti però anche questa volta evitano la fuga e restano a -10. Nuovamente i padroni di casa non sfruttano l’occasione, lasciano un paio di possessi e Baskonia torna a -4. A 10 minuti dal termine ALBA ancora avanti ma solamente di 2 punti, 74-72.

4° Quarto Parità tra le due squadre a 8 minuti dal termine. Polonara con la tripla e due ridà dopo tre quarti il vantaggio ai baschi. Adesso è partita vera a Berlino, le due squadre rispondono colpo su colpo. Con 5 minuti sul cronometro è perfetta parità sull’82-82. Henry trova la tripla che concede 3 lunghezza di vantaggio al Baskonia a tre dal termine. Risponde Granger con la stessa moneta per ristabilire la parità con 2 minuti sul cronometro. Ancora da tre punti, questa volta Alec riporta avanti i baschi. A 30 secondi dal termine è nuovamente parità, Lo trova il gioco da tre punti per riportare i suoi avanti. Ultimo possesso basco che non va a buon fine e padroni di casa che conquistano la vittoria.

MVP BASKETINSIDE.COM: Granger; due triple decisivi negli ultimi minuti ripestano l’Alba avanti dopo che i baschi sembravano aver preso il controllo della gara. 21 punti e 6 assist al termine dei 40 minuti

ALBA BERLINO-BASKONIA95-91 (25-19; 45-44; 74-72)

PARZIALI: 25-19; 20-25; 29-28; 21-19

TABELLINO ALBA BERLINO: Lo 19, Delow 0, Mattisseck 12, Shneider 7, Nikic 0, Olinde 3, Fontecchio 15, Thiemann 14, Granger 21, Lammers 4. Coach: Anto Garcia

TABELLINO TDS BASKONIA VITORIA-GASTEIZ: Raieste 0, Vildoza 3, Jekiri 4, Henry 10, Sedekerskis 4, Diop 2, Fall 9, Peters 15, Dragic 17, Giedratis 9, Polonara 18, Kurucs 0. Coach: Ivanovic Dusko

