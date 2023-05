By

Yam Madar è la Rising Star della stagione 2022/23.

Jam Madar je "EuroLeague Rising Star" za sezonu 2022/23!✊🏽



Jam Madar je tek četvrti igrač u istoriji najkvalitetnijeg evropskog klupskog takmičenja koji je u svojoj debitantskoj sezoni osvojio "Rising Star" priznanje.



👉🏽 https://t.co/3OTaodfFDL#KKPartizan #EuroLeague pic.twitter.com/dvWAWs7Dd2 — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) May 12, 2023

Il playmaker israeliano del Partizan Belgrado è stato votato dai Coach di EuroLega come miglior stella emergente della competizione. Giocatore importante delle rotazioni di Coach Obradovic, Madar ha giocato partite notevoli anche ai Playoffs, come in Gara 3 contro il Real Madrid dove ha segnato 12 punti e 6 rimbalzi.