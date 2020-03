EuroLega, Shane Larkin è MVP della 28ª giornata

Shane Larkin ha dominato letteralmente la partita contro l’Olympiacos, chiudendo con 40 punti ed un pazzesco 10/15 dall’arco, oltre a 3/6 da 2 e 4/4 ai liberi.

Il premio di MVP della 28ª giornata non poteva che andare al neo playmaker della Turchia, che ha anche aggiunto 5 assist, 3 rimbalzi e 3 rubate in 33′, per una valutazione di 44

È il primo di sempre nella moderna EuroLega a chiudere due partite in una stagione con almeno 40 punti e il primo con almeno due gare da 10 triple a segno.