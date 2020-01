EuroLega, stop per Gustavo Ayon ed Anthony Gill

Lo Zenit è ultimo in EuroLega con un record di 4-13 ed è sesto in VTB League con un record di 6-6. Ieri ha vinto nettamente in casa del fanalino di coda Tsmoki Minsk, ma Gustavo Ayon si è infortunato ad uno dei muscoli posteriori dell’anca. Ha riportato una lacerazione parziale del muscolo, quindi necessita di alcune settimane di stop: lo rivedremo per l’ultima di gennaio a Barcelona oppure per la prima di febbraio in casa con il Fenerbahçe.

Per Ayon 12.8 punti, 5.6 rimbalzi e 1.3 rubate in 22′ di utilizzo medio in EuroLega, tirando con il 57% da 2.

L’ala del Khimki Anthony Gill, invece, ha subito la frattura del naso nella partita contro il CSKA Mosca (dove si è infortunato pure Hackett). Probabile che salterà la partita di questa settimana proprio contro lo Zenit, ma potrà tornare la prossima con il Valencia giocando con una maschera protettiva. Per Gill 9.6 punti, 5.5 rimbalzi e 1.4 assist di media.