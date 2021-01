EuroLega, un arbitro israeliano dirigerà Maccabi Tel Aviv vs Olympiacos

La Turkish Airlines Euroleague sarà costretta a far arbitrare la sfida di martedì tra Maccabi Tel Aviv ed Olympiacos ad un fischietto israeliano. Il designato Olegs Latisevs ha dovuto rifiutare per problemi personali e l’Eurolega ha optato per un cambio in extremis, contando che con il doppio turno si gioca già martedì. Al suo posto arbitrerà Seffi Shemmesh.

Al posto di Perez, colpito da Covid, invece toccherà al portoghese Fernando Rocha. C’era il timore che nemmeno lui potesse – ed era pronto un altro israeliano Amit Balak – ma alla fine EuroLega è stata “salvata” da Rocha. Il terzo arbitro sarà il croato Josip Radojkovic, unico a non essere cambiato nella terna iniziale.

Il Maccabi giocherà in casa anche giovedì, contro Baskonia. Per ora non ci sono disdette tra gli arbitri designati Paternicò, Nedovic e Nikolic.