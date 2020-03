La RTVE, televisione di stato spagnola, ha mandato in onda il discorso del ministro della salute spagnolo che ha confermato che Valencia – Olimpia Milano, valida per il 28° turno di EuroLega e che si giocherà giovedì, sarà disputata a porte chiuse.

Milano scenderà in campo anche stasera per 27° turno in casa con il Real Madrid, sempre senza pubblico.