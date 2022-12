EuroLeague – Virtus sul campo del Baskonia oggi, Scariolo: “Loro in un gran momento”

Non sarà della partita Isaïa Cordinier per il riacutizzarsi di un problema al ginocchio sinistro, le condizioni del giocatore verranno valutate quotidianamente. Indisponibili Leo Menalo, Jordan Mickey, Semi Ojeleye e Awudu Abass.

Le parole di Coach Scariolo: “Un’altra sfida in trasferta davanti a noi nella quale non avremo alcuni giocatori importanti. Baskonia è in un grande momento, soprattutto in casa: i loro numeri sono davvero buoni, soprattutto in termini di punti segnati e percentuali al tiro e, recentemente, anche in termini di efficienza difensiva. Hanno aggiunto due giocatori importanti nella loro costruzione del roster come Henry e Enoch, questo conferma le loro ambizioni e il loro desiderio di fare bene sia fuori dal campo ma anche in campo, dove hanno una grande organizzazione e una grande energia. Possono contare anche sul grande supporto dei tifosi. Dovremo essere consapevoli che l’impatto sarà duro e dovremo essere pronti a cogliere le opportunità che avremo durante la gara.”

Le dichiarazioni di Jaiteh nel giorno pre-gara: “Il Baskonia è in un grande momento, vengono da dieci vittorie consecutive. Dovremo essere realmente concentrati, specialmente giocando in trasferta, aspetto sul quale dobbiamo migliorare. Penso che la partita di domani possa essere una grande opportunità per noi per continuare a costruire quello che abbiamo fatto nel back-to-back con le due vittorie casalinghe. Ripartiamo da dove abbiamo finito la settimana scorsa.”

