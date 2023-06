Ex Jugoslavia: Cedevita Olimpija e KK Zadar ribaltano subito il fattore campo nelle rispettive finali di campionato

Sono iniziate da poco le serie finali del campionato croato e di quello sloveno. In Croazia il fattore campo è stato ribaltato da Zara, che ieri si è imposta per la seconda volta in pochi giorni sul parquet di Spalato per 94 – 84 (ben 30 i punti di Luka Božić). Agli zaratini manca una vittoria per alzare il trofeo al cielo e laurearsi campione della HT Premijer liga.

Ieri sera in Slovenia l’Olimpija Ljubljana si è imposta all’ultimo minuto sul campo dell’Helios Domžale col risultato finale 88-84. Tutti i pronostici sono pertanto a favore della squadra di Yogi Ferrell, che scenderà nuovamente in campo domani sera (ore 20.00 al palasport di Stožice, mentre gara 3 della finale della Liga Nova KBM si disputerà giovedì prossimo a Domžale).