[EXCLUSIVA] Achille Polonara: “La temporada pasada fue maravillosa. Nikola Mirotic el oponente más difícil…

Entrevista exclusiva con Achille Polonara, protagonista con la camiseta del Baskonia tanto en la ACB como en la EuroLega. El italiano fue decisivo en la decisiva finalde ACB entre Baskonia y Barça.

De Sassari a Baskonia. Cuénteme los sentimientos un año después de esta elección.

“Como dije el año pasado, salir de Sassari fue muy duro. Los sardos, la ciudad, para mí fue muy lindo estar allí y me gustó mucho todo. Vine a Vitoria al Baskonia, con mucha energía, en un equipo fuerte con muy buenas intenciones. Hoy les puedo decir que fue un año fantástico … pondría mi firma para hacer todas las temporadas así y que todas terminen así.”

¿Cómo estás en Vitoria?

“Muy bién, la ciudad no es enorme, es muy similar a Ancona (Polonara nació en Ancona). Sin embargo, siempre he jugado en ciudades medianas y no en metrópolis … desde Reggio Emilia hasta Sassari y yo vivo muy bien aquí. La afición le tiene mucho cariño al equipo, siempre están ilusionados y te imaginas cómo terminó la temporada pasada. En el equipo solo hicimos 4 cambios y todos son buenos. El equipo es importante y todos estamos muy unidos.”

Hasta Navidad, Perasovic estuvo en el banquillo. Luego Ivanovic. Cuéntanos qué ha cambiado para el equipo y para Achille Polonara.

“Con la llegada de Ivanovic, nos conseguimos libertad mental que antes no teníamos. Con Perasovic estábamos un poco más comedidos, todos muy esquemáticos. Ivanovic trajo mucha confianza y optimismo al Baskonia. Después de la cuarentena, trabajamos muy duro con una mini preparación y nos llevó a Valencia, a la fase final de la ACB, mucho mejor que otros equipos.”

La temporada pasada tuvo un final increíble para ti. Decisivo durante todo el partido y en la posesión clave que le dio al Baskonia un título increíble. ¿Honestamente pensaste en todo esto cuando elegiste Baskonia?

“¡Honestamente no! Cuando llegué supe que me querían mucho, pero al mismo tiempo me di cuenta de que tenía que ganar cada minuto de juego en el campo. Todo dependía de mí, habrían sido 40 minutos de juego si no hubiera demostrado que podía quedarme aquí. Fue un desafío personal, me cuestioné y logré ganar minutos importantes en el campo.”

Entrenar todos los días con Tornike Shengelia. ¿Qué tan importante fue para ti desafiarte todos los días con uno de los mejores de Europa en tu rol?

“Fue muy importante para mí. Me dio muchos consejos y traté de aprender todo lo posible de él, ya que tienes una experiencia muy alta en la Euroliga.. y con la misma edad de yo.”

¿A dónde puede ir Achille Polonara? ¿Dónde te ves en 5 años y con qué resultados?

“¡Es una pregunta difícil! (Se ríe). Intento vivir en el presente, aprovechando al máximo cada momento. No tengo idea de dónde puedo encontrarme en 5 años … tal vez en Italia, tal vez en algún otro lugar de Europa … pero el objetivo es sin duda jugar lo máximo posible en la Euroliga.”

Dime un compañero de equipo o un oponente que se convertirá en un campeón para ti en el futuro.

“No les digo Mirotic y Campazzo.. que son campeones realmente increíbles … conocidos por todos. Luca Vildoza tiene todas las características para acercarse al nivel de Facundo Campazzo, debe seguir trabajando duro como lo está haciendo. Rokas Giedraitis ha jugado un pre temporada impresionante, no pensé que fuera tan fuerte, me sorprendió positivamente.”

Inmediatamente jugaste contra al nuevo Barça de Calathes y Jasikevicius. ¿Los ve como favoritos o siempre cree que el Real Madrid es algo superior?

“Como nombres, Barcelona y Real Madrid son favoritos. El Barça tiene nombres muy importantes, el Real Madrid tiene un núcleo histórico desde hace años y se conocen de memoria cuando juegan. En la EuroLiga está el CSKA que es muy fuerte, el Fener también se mantendrá un equipo muy importante. Milán y Barcelona tienen un excelente equipo, pero en los momentos decisivos muchos equipos pueden hacer la diferencia… los detalles y la experiencia son muy importantes.”

Después de un año de ACB y EuroLega. ¿Quién es el rival que más te sorprendió o el más difícil de marcar?

“Mirotic, sin duda. Cada vez que juego contra él, siempre es muy difícil. Luego Derrick Williams de Valencia, Randolph y Thompkins en el Real Madrid. Todos los equipos de la Euroliga tienen un 4 de nivel muy alto…”

Capítulo Nacional, Italia.

“Para mí llevar la camiseta azul es un honor. Vivo en el presente, trato de hacerlo bien en el Baskonia, con la esperanza de estar preparado en caso de una nueva convocatoria.”

¿Has pensado alguna vez en tu regreso a Italia? ¿Y la NBA es solo un sueño o está presente en tu mente?

“El sueño de la NBA es siempre en la mente de Achille Polonara, como debe estar en la mente de cada jugador, debe ser un estímulo que te lleve a hacer cada vez mejor. Me enfrento cada día de la mejor manera posible, tratando de ser y lograr tantos objetivos como sea posible. Volveré a Italia, no sé cuándo, puede ser en 1 o 7 años. ¡Actualmente estoy bien en Vitoria y disfrutando del momento!”

