[EXCLUSIVA] Patricio Garino: “La selección Argentina es un sentimiento. Campazzo se merece el sueño de la NBA”

Entrevista exclusiva a Patricio Garino, protagonista de la EuroLiga con el Zalgiris Kaunas y con la Selección Argentina.

Baloncesto, fútbol y natación. Cuando eras un niño practicaste estos 3 deportes. ¿Por qué entonces la elección con el baloncesto?

“¡Porque era malo en el fútbol! Ajajaja. Como todos los argentinos, me gustaba el fútbol pero era malo y más alto.”

¿Qué importancia tuvo la NCAA para tu carrera?

“Muy importante. Fueron 4 años maravillosos para mí que me acercaron a mi sueño, jugar en la NBA. La NCAA era un pasito más cercano al mundo americano de la NBA y al mismo tiempo tener un titulo universitario de una Universidad muy prestigiosa en Estados Unidos era algo muy valioso para mi. Saber que tengo un plan B en mi vita si el baloncesto no fuera mi vida.. fueron 4 años maravillosos.”

Hoy, ¿tomaría las mismas decisiones?

“Si, por supuesto. Es una experiencia casi unica la NCAA… poder estudiar y jugar al baloncesto a lo mismo tiempo… la vida allí es como una película americana…mejoré también mucho la parte de baloncesto… fisico y mental. No cobra dinero por jugar, podría haber ganado más si venia directamente en Europa… pero no me arrepiento. El dinero que tengo hoy está bien… 3 o 4 años no hacen diferencia.”

La oportunidad de la NBA. San Antonio Spurs, el campo de entrenamiento con tus compañeros Manu Ginóbili y Nico Laprovittola. ¿Qué experiencia fue? ¿Qué y quién te impresionó más de ese equipo?

“Un experiencia unica, un sueño que no me imaginaban tener nunca en mi vida… jugar con Manu (Ginobili) en la NBA… con todas las estrellas… Tony Parker, Coach Popovich.. Tim Duncan que se había retirado del baloncesto el año anterior pero seguiba estar allí.. y también con mi amigo Nico Laprovittola. Mi plan estaba jugar en Europa… pero salió esta oferta de los Spurs de Popovich con quien jugamos un partido amistoso entre Argentina y Estados Unidos en Las Vegas. Allí nos vio a mí y Laprovittola y yo obviamente sin duda dice que si… porque fue unico. Manu para nosotros no es solamente un jugador de baloncesto, es uno de los deportivos más importantes de todos… vivir con él fue increíble. Lo que me impresionó más de todos fue Kawhi Leonard. Una maquina, un robot! Como entrena, como juega… es casi imposible defenderlo.. y su personalidad también es muy particular.”

Luego la G-League con los Austin Spurs donde tuviste una gran temporada, lo que te valió la llamada a la NBA nuevamente con los Orlando Magic.

“Exacto, era el camino que yo pensaba de tener. Ya sabía en principio desde el training camp con San Antonio que la posibilidad de estar los Antonio Spurs eran muy bajas… y que definitivamente tenía que ir a la G-League. Me tocó esta experiencia, que fue muy buena para mí. Yo aprendí mucho mas con los entrenamientos individual, el sistema americano… no es como la NBA pero es también muy competitivo. No esperaba el paso de los Orlando Magic… fue una sorpresa. Mi agente me comunicó en ultimo partido de G-League que los Magic me querían en el equipo para terminar la temporada con ellos. Fue una recompensa, por la gran temporada de G-League.”

Y Pablo Prigioni llamó Patricio Garino a Baskonia. Allí lo hiciste muy bien, hasta la terrible lesión que te bloqueó durante más de un año.

“Con Baskonia fueron muchas experiencia y muchas sensaciones. Mi primer equipo profesional después la G-League.. fue un gran cambio después de los 2 años de High School, los 4 de Universidad y el año en G-League… casi 7 años en el los Estados Unidos… y volver al sistema FIBA fue un cambio importante. Así me tomó tiempo adaptarme, pero luego me sentí mas comodo y la verdad es que me sentí muy bien, hasta la ultima lesión. Después el Mundial de China y el comienzo de la temporada me estaba sintiendo muy muy bien.. con mucha confianza en EuroLiga y en ACB. Ahora es casi un año sin jugar… esperando con paciencia pero con muchas ganas de volver.”

¿Ahora cómo estas?

“Muy bien, gracias! Me tuve que hacer otra cirugía hace un mes y medio que estaba el menisco y un cartílago medio tocados. Ya estoy en la última etapa…casi listo para empezar a correr de nuevo en la pista.. un poco ansioso pero muy contento.”

NBA, EuroLiga. El eterno debate. ¿Qué prefieres y qué tienen estas dos competiciones en común y diferente para ti?

“Prefiero… un poco de los dos. Como jugador la EuroLiga… porque es más dinamico, fisico y serio. Cada partido es una final… el ambiente en las canchas sono increíbles como por ejemplo en Turquía, España, Grecia, Lituania.. no existen ambientes como estos en la NBA. Obviamente..el nivel economico de la NBA es muchísimo superior. El espectáculo, la “lujuria” de los aviones privados… los hoteles 5 estrellas.. la vida es mucho mejor para el jugador, te cuidan mucho mas en entrenamiento, el descanso… Pero me encantan los dos. Me gustaría volver a la NBA para seguir vivendo experiencia.. pero en Europa esta en un nivel muy alto. En Europa se vive con mucha más adrenalina. A mí personalmente gusta mucho descubrir distintas culturas.“

A el compañero de Patricio Garino en la selección Argentina, Gabriel Deck no gusta mirar los partidos de la NBA…

“Honestamente no me gusta mirar los partidos de NBA a mí también.. son muy largos. Mirar los partidos en el sofa de tu casa y jugar son dos cosas completamente distintos..”

La selección Argentina. ¿Qué representa llevar esta camiseta para Patricio Garino?

“Es todo. De pequeño soñaba mas jugar en la selección que en la NBA o en Europa. Estuve siempre en la juveniles desde los 14 años.. la camiseta es un sentimiento de representar a tu familias, tu amigos… en cada torneo.. y hacerlo con la selección mayor es un honor increíble. Creamos un grupo de hermanos, de amigos.. jugamos al baloncesto y lo disfrutamos en pleno. La verdad es que disfruto más estar en la selección que una temporada en Europa, porque somos todos chichos que jugamos juntos o en contra desde pequeños… hemos creado una química impresionante. Lo que hacemos en China fue algo impensado.. que obviamente lo disfrutamos mucho… y seguimos con la gana de demostrar lo que podemos hacer como grupo.”

¿El momento o el partido que Patricio Garino recuerda con más emoción / felicidad?

“Si muchos.. en China fue muchísimas emociones. La semifinal con Francia y los cuartos de final contra Serbia. Y también contra Brazil en Rio 2016… dos overtime… una locura! El partido contro Estados Unidos donde Manu Ginobili y el Chapu Nocioni se retiraban.. muy emocionante. La final contro España en China y la final en Copa America contra Estados Unidos.. partidos muy importantes aunque perdiéramos.”

Ahora te daré algunos nombres y dime qué te viene a la mente en cuanto los escuchas o cómo los describirías. Manu Ginóbili.

“Un ícono, no solo del baloncesto argentino sino mundial. Un hall of famer… como jugador y como persona. Una familia maravillosa que tiene un lugar muy importante en mi corazón.”

Luis Scola.

“Una leyenda, un robot. Un humano de otro planeta… disfrutando del baloncesto cada día y siendo hoy el máximo anotador de la Serie A en Italia.. increíble.”

Pablo Prigioni.

“Un amigo, un mentor, un gran líder. Lo conocí desde pequeño en la selección, siempre con la brazos abiertos para enseñar, educar a mí y a muchos. Cuidado al cuerpo, a la educación, a la alimentación, al gimnasio… Su casa y su familia tienen un corazón muy importante.”

Facundo Campazzo.

“Un hermano para mí. Para muchos es la próxima leyenda del baloncesto argentino. Todos hablan de él hoy, pero para mí es un hermano. 14 años jugando en la misma ciudad, en distinto equipos, haber crecido junto a él en la selección, todas las experiencia que vivimos con la familia.”

Campazzo se va a la NBA. ¿Qué opinas de su elección?

“Totalmente correcta. Es su carrera, su sueño. Yo creo que podía venir antes, por distintas motivos no fue posible. Hoy en Europa es uno de los 5 top jugadores. Puede hacer muy bien también en NBA. Como persona se lo merece, como jugador le va a servir muchísimo para seguir creciendo y demostrando lo que es.. y hacer lo mismo trabajo en la selección!”

Kaunas. Todo el mundo describe esa ciudad, ese equipo, como un entorno fantástico que prospera con el baloncesto.

“Exactamente! Es totalmente correcto.. como en Italia o Argentina es el futbol, aquí es el baloncesto. Cada persona en la calle lleva una camisa, un sombrero o algo similar del Zalgiris Kaunas. Todo el mundo te conoce y vive de baloncesto aquí. La atmosfera es increíble, aunque este año no lo podemos vivir al 100%. Cada vez jugar aquí en contra fue muy complicado.”

Martin Schiller. ¿Qué entrenador es él? ¿Lo ve como un heredero justo de Jasikevicius?

“Dos estilos completamente distintos. El equipo esta haciendo bien, Martin es más americano de estilo. Esta buscando de mantener la linea de NBA, el trabajo individual y colectivo. La defensa sigue siendo el foco del equipo.”

Predicciones. ¿Quién ganará la Euroliga, la ACB y la NBA?

“En EuroLiga no puedo decir nada más que Zalgiris. No estamos entre los favoritos pero podemos jugar un rol sorprendente. En la ACB, el Barcelona tiene una plantilla increíble y no sé el Madrid post-Facundo. En NBA iría nuovamente con Los Angeles Lakers.”

2025. ¿Dónde estará Patricio Garino?

“No tengo ni idea, ajajaj. El objetivo es seguir jugando en EuroLiga, porque no en un equipo top.”