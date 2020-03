Fenerbahce Beko: i giocatori e staff si sottoporranno a dei tamponi

“Alcuni giocatori della squadra di basket maschile ed membri dello staff amministrativo hanno riscontrato nuovi tipi di sintomi del virus Corona Covid-19”. A renderlo noto è il Fenerbahce Beko mediante una nota ufficiale sul proprio sito.



“Il nostro staff sanitario si è immediatamente attivato, e giocatori oltre che staff sono già in ospedale per effettuare screen più dettagliati. Le diagnosi verranno successivamente rese pubbliche dal club.”

Non è stato reso noto se tra i membri della squadra gialloblu mandati in ospedale per ulteriori screen ci sia pure il nostro connazionale Luigi Datome.