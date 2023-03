Fenerbahce – Virtus Bologna, la presentazione di coach Scariolo

Fenerbahce Beko Istanbul vs Virtus Segafredo Bologna. Palla a due domani, venerdì 03 marzo, ore 18.45, Ulker Sports And Event Hall (Istanbul).

Diretta Sky Sport Uno, Eleven Sports, Euroleague.TV e Radio Nettuno Bologna Uno.

Arbitri: ILIJA BELOSEVIC, SASO PETEK, RAIN PEERAND

Non partirà alla volta di Istanbul Iffe Lundberg. Il giocatore rimarrà a Bologna per recuperare la miglior condizione in seguito ai postumi della sindrome influenzale patita nei giorni scorsi. Indisponibili Isaia Cordinier e Leo Menalo.

Le parole di Coach Scariolo alla vigilia della trasferta europea: “Prima di tutto voglio esprimere la più profonda vicinanza da parte mia e di tutta la squadra al popolo turco per le vittime del terremoto. Mi congratulo anche con il Fenerbahce per aver inserito nel roster Tyler Dorsey, uno dei miei giocatori preferiti. Detto ciò noi abbiamo preparato molto bene questa partita, abbiamo avuto tre buoni giorni di allenamento, abbiamo cercato di lavorare principalmente sulle nostre debolezze. Sappiamo di avere alcuni aspetti di gioco da migliorare, per esempio i rimbalzi che, probabilmente, non sono il nostro punto di forza principale considerando il roster e le individualità che abbiamo; tuttavia possiamo migliorare questo aspetto al nostro interno, ricorrendo ad un lavoro più consistente da parte di ciascun giocatore, ad una buona cooperazione di squadra e mettendo concentrazione in ogni specifica azione di gioco come i tagliafuori e le palle vaganti. Ovviamente il Fenerbahce è una grande squadra, con un ottimo roster, molto ben allenata, avremo bisogno di una performance di altissimo livello per essere in grado di competere in un’arena particolarmente calda e gremita. Fondamentalmente lo abbiamo già fatto ovunque, ora il nostro sogno e il nostro obiettivo è provare a farlo anche ad Istanbul domani”.

Le dichiarazioni di Semi Ojeleye alla vigilia della gara: “Ci attende una grande sfida con il Fener, in casa loro, in una grande arena e contro un’ottima squadra. Dobbiamo esser pronti a lottare per tutti i 40′, sappiamo che non sarà facile ma credo che siamo pronti e preparati per competere. Dobbiamo goderci il momento e se faremo tutto questo il risultato sarà positivo “

