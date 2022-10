FIBA Europe Cup – Al debutto una brutta Brindisi cade contro il Budivelnyk

Esordio europeo amaro per la Happy Casa che insegue per tutta la partita, sfiora la rimonta nell’ultimo quarto ma meritatamente soccombe contro gli ucraini del Budivelnyk guidati da un super Goodwin autore di 19 punti.

HAPPY CASA BRINDISI – BC BUDIVELNYK KYIV 70-74 (13-21, 17-22, 21-14, 19-17)

QUINTETTO HAPPY CASA BRINDISI: Bowman, Reed, Burnell, Etou, Perkins

QUINTETTO BC BUDIVELNYK KYIV: Barber, Goodwin, Kolomoisky, Bobrov, Grant

PRIMO QUARTO:

Il Budylvenik impatta meglio l’esordio europeo e comanda i primi minuti di gioco portandosi sul +6, 6-12 e conseguente timeout chiamato da Vitucci. I pugliesi continuano a fare fatica in difesa e ad essere distratti in attacco perdendo diversi palloni. Gli ospiti ne approfittano e chiudono avanti di otto lunghezze i primi 10’: 13-21.

SECONDO QUARTO:

Nel secondo periodo Riisma prova a dare una scossa ai suoi segnando cinque punti in fila e mettendo aggressività nella parte difensiva. Brindisi, dopo essere stata sotto anche di tredici lunghezze, sembra prendere più fiducia accorciando fino al -4 grazie ai canestri di Bowman e Bayehe (27-31). Negli ultimi minuti di frazione però si torna allo stesso copione del primo quarto e la compagina ucraina prende nuovamente il largo andando alla pausa lunga sul +13, 30-43.

TERZO QUARTO:

Nella ripresa, la Happy Casa tenta di ritornare sotto la doppia cifra di svantaggio con le iniziative di Reed, ma ogni volta trova la risposta di un ispirato Archie Goodwin che permette al Budylvenik di restare a distanza di sicurezza. Gli ultimi canestri del quarto ad opera del trio Mezzanotte-Reed-Perkins consentono un importante riavvicinamento sul -6: 51-57.

ULTIMO QUARTO:

I due punti di Reed aprono l’ultimo e decisivo periodo. I padroni di casa restano sempre attaccati al match attraverso le giocate di Riisma e Perkins che firmano il 58-62. Due vecchie conoscenze brindisine, Cat Barber e Jerai Grant mettono canestri importanti per mantenere un minimo vantaggio per la propria squadra (61-65). I ragazzi di Vitucci, quando manca solo un minuto, non riescono mai a impattare il match e così facendo gli ospiti trovano con Alec Brown il canestro che mette in ghiaccio la vittoria. Al PalaPentassuglia Brindisi viene sconfitta meritatamente con il punteggio finale di 70-74.

IL TABELLINO:

HAPPY CASA BRINDISI: Etou 2 (1/4, 0/2, 3 r.), Burnell 4 (1/3, 0/2, 7 r,), Reed 17 (7/16, 1/2, 4 r.), Bowman 8 (1/3, 2/5, 2 r.), Mascolo 8 (1/9, 2/2, 3 r.), Mezzanotte 4 (1/2, 0/2, 4 r.), Riismaa 8 (1/2, 2/4, 2 r.), Bayehe 2 (1/2, 2 r.), Perkins 17 (7/7, 0/4, 6 r.), Malaventura ne, Bocevski ne. All.: Vitucci.

BC BUDIVELNYK KIEV: Barber 6 (2/7, 4 r.), Grant 6 (3/4, 9 r.), Grytsak ne, Berhanemeskel 13 (4/4, 1/2, 3 r.), Goodwin 19 (7/11, 0/3, 7 r.), Krutous 5 (1/1, 2 r.), Bobrov 4 (1/2, 2 r.), Brown 5 (2/2, 0/1 3 r.), Kolomoisky 6 (2/3), Bliznyuk 11 (4/6, 1/2, 3 r.), Tyrtyshnyk ne, Tykhonov. All.: Plekhanov.

BASKETINSIDE MVP: Archie Goodwin 19 punti (7/11, 0/3, 7 r.)

PROGRESSIVI: 13-21, 30-43, 51-57, 70-74