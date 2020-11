Fiba Europe Cup, annunciato il nuovo format al via a Gennaio 2021

Il Board della FIBA Europe Cup ha annunciato il nuovo format della competizione che prenderà il via nel gennaio 2021 e che vedrà protagonista anche la UNAHOTELS Reggio Emilia.

In virtù della situazione sanitaria europea dettata dall’emergenza Covid-19, la FIBA ha deciso di disputare i vari Round della coppa in tre “bolle”, che verranno disputate rispettivamente nei mesi di gennaio, marzo ed aprile, concentrando le 24 squadre in 6 gruppi da 4 team ciascuno.

Per la UNAHOTELS resta invariato il girone, composto da Egis Kormend (Ungheria), Iraklis Salonicco (Grecia) e Mons-Hainaut Belfius (Belgio).

La prima fase si disputerà dal 26 al 29 di Gennaio, in location ancora da definire, e vedrà ogni squadra impegnata in tre gare, sfidando quindi una sola volta le avversarie del girone.

Passeranno alle Top 16 le prime due classificate di ogni gruppi e le quattro migliori terze.

Dal 23 al 25 di Marzo si disputeranno Ottavi e Quarti di Finale, sempre in gare ad eliminazione diretta.

Infine, le quattro squadre che accederanno alla Final Four della manifestazione, si contenderanno il titolo dal 23 al 25 aprile 2021.

