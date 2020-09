FIBA Europe Cup, appuntamento al 2021

Con un comunicato la FIBA annuncia la data di inizio della prossima Europe Cup.

Appuntamento quindi fissato per il 6 Gennaio 2021 per la Unahotels Reggio Emilia e il suo ritorno in Europa

La Regular Season si giocherà comunque con le squadre divise in sei gironi da quattro e un girone da tre. Le prime due squadre di ogni girone e le due migliori 2 ° classificate avanzeranno agli ottavi di finale che si giocheranno in formato eliminazione diretta, in casa e in trasferta.

La FIBA ​​Europe valuterà la possibilità di organizzare partite in sedi uniche (come nelle attuali “bolle” del girone di qualificazione di Basketball Champions League) e proposte concrete verranno presentate nella prossima riunione del Board di ottobre.