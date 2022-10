Fiba Europe Cup – Brindisi attende il Kalev Cramo

La vigilia del terzo turno di FIBA Europe Cup rappresenta già un crocevia importante per il gruppo F in cui figura l’unica squadra italiana della competizione, la Happy Casa Brindisi.

Dopo il passo falso casalingo all’esordio con gli ucraini del Budivelnyk, la squadra di coach Frank Vitucci ha riscattato subito la delusione accumulata grazie al blitz olandese in casa del Groningen con il punteggio di 65-87. Il calendario europeo riserva ora la sfida contro la capolista del girone, finora imbattuta con due vittorie su altrettanti incontri disputati: il BC Kalev/Cramo.

La squadra estone è attualmente il team più in forma della manifestazione con un ruolino di marcia di cinque vittorie a partire dal Qualification Round vinto in Lituania a fine settembre. Una cavalcata proseguita anche in regular season grazie alla vittoria interna contro Groningen 75-65 e il colpo esterno in Italia, a Veroli sede casalinga del Budivelnyk, la scorsa settimana per 74-83. A causa del volo cancellato al rientro in Estonia, il Kalev/Cramo ha dovuto rinviare la partita di campionato e rimanere nel nostro paese in attesa del match di Brindisi.

Il roster è composto da un buon mix di atleti locali giovani ed esperti cui si aggiungono la guardia USA Van Beck e il play Gilbert, punto di riferimento offensivo al sesto posto come realizzatore (14.5 pt ) e assistman (5 a partita) in Europe Cup aggiungendo 4.8 rimbalzi di media a gara (Top10 in classifica).

“Conosciamo l’importanza della partita all’interno di un girone equilibrato – commenta coach Frank Vitucci – contro una squadra che ha già fatto vedere ottime cose in questo inizio di stagione. Dovremo farci trovare pronti fin dalla palla a due. Vogliamo riscattare la prima sconfitta in casa e per farlo avremo bisogno di una prestazione solida e lucida per tutto l’arco dei quaranta minuti”.

I biglietti per assistere al match di coppa sono in vendita a partire da €7 prezzo ridotto ed €10 prezzo intero. Gli abbonati LBA hanno diritto a una speciale scontistica presentando l’abbonamento al New Basket Store o acquistando online sul portale Vivaticket seguendo questa procedura: clicca sul posto scelto, seleziona opzione ‘Ridotto Abbonati’ e inserisci il ‘Codice Accesso’ a 10 cifre/lettere presente sul retro della tessera al momento dell’acquisto. Per usufruire della promo è necessario abbinare il ‘Cod. Accesso’ dell’abbonamento al biglietto di coppa, pertanto in caso di acquisto al New Basket Store è essenziale presentare fisicamente la tessera al personale addetto.

Palla a due mercoledì 26 ottobre ore 20:30 al PalaPentassuglia; apertura botteghino e cancelli ore 19.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi