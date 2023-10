Fiba Europe Cup – Brindisi gioca una partita di orgoglio ma non basta, vince Saragozza all’overtime

By

Non si sblocca la Happy Casa che lotta, reagisce, sfiora la vittoria ma deve cedere nel finale al PalaPentassuglia nella prima giornata di FIBA Europe Cup per mano del Casademont Zaragoza 87-91 dopo un tempo supplementare di gioco. Grande cornice di pubblico con tanti bambini, ragazzi e scolaresche a entusiasmarsi tra le tribune del palazzetto e trascinare la squadra a un extra sforzo per tentare di ribaltare il pronostico contro la profondità e qualità di roster degli iberici.

La squadra di coach Corbani dopo un primo tempo difensivo in affanno (39-47), cambia registro e accorcia il gap di svantaggio fino ad avere la possibilità del tiro della vittoria. Morris, 21 punti a referto, manca le ultime occasioni dopo una lunga rincorsa coincisa con un secondo tempo da MVP di JJ Johnson autore di 24 punti e top scorer del match. Gli spagnoli mostrano più lucidità nel finale di overtime e si prendono la prima vittoria della manifestazione europea.

Si ritorna in campo domenica 22 per la trasferta di campionato a Napoli, palla a due alle ore 17:30.

IL TABELLINO

HAPPY CASA BRINDISI-CASADEMONT ZARAGOZA: 87-91 d.t.s. (27-30, 39-47, 54-61, 81-81)

HAPPY CASA BRINDISI: Johnson 24, Morris 21, Mitchell 15, Laquintana 7, Bayehe 7, Laszewski 5, Riismaa 3, Kyzlink 3, Lombardi 2, Malaventura ne, Seck ne. All.: Corbani.

CASADEMONT ZARAGOZA: Yusta 11, Langarita ne, Gonzalez, Kravic 6, Bell-Haynes 22, Smith 7, Sulejmanovic 13, Cinciarini 5, Watt 6, Emegano 6, Mensia 6, Traore ne. All.: Fisac.

ARBITRI: Jurcevic (CRO) – Hrusa (CZE) – Prpa (SRB).

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 11/18, Zaragoza 18/24. Perc. tiro: Brindisi 33/68 (10/26 da tre, ro 9, rd 28), Zaragoza 29/56 (5/16 da tre, ro 12, rd 29).

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi