FIBA Europe Cup – Brindisi resta ancora a secco, in Estonia vince il Kalev

Non si accende la luce in Estonia per la Happy Casa Brindisi, che incappa nella seconda sconfitta europea e si trova spalle al muro nel girone F della FIBA Europe Cup. A Tallinn la squadra biancoazzurra lotta fino alla fine, pare sbloccarsi in attacco ma inciampa nuovamente in parziali pesanti ed è costretta a inseguire negli ultimi quindici minuti di gioco. La gestione temporanea affidata al coach brindisino Marco Esposito porta alcune novità, su tutte Kyzlink in starting five e impiegato in buona parte dell’incontro da playmaker stante le indisponibilità contemporanea di Senglin e Laquintana. Pronti, via e il capitano biancoazzurro JaJuan Johnson commette due falli nei primi quattro minuti di gioco con gli estoni avanti 8-2. La Happy Casa reagisce subito con le prime triple di Laszewski e Riismaa e il primo quarto termina in vantaggio per Brindisi sul 13-16. Kalev piazza un super break di 20-2 dal 11’ al 16’, passando dal -6 (13-19) al +12 (33-21’). Sale di colpi Sneed, alla seconda partita stagionale in pochi giorni, ma il parziale rimane in favore dei padroni di casa avanti 37-31 al 20’. I primi squilli di Morris riportano la Happy Casa in vantaggio al 22’ grazie a un contro break di 9-0. La partita prosegue nel terzo quarto con botta e risposta su entrambi i lati fino all’ultimo minuto favorevole ai padroni di casa che allungano sul 60-52. Tiene bene la difesa nell’ultimo quarto concedendo solo 7 punti in 7 minuti e alcune giocate di Sneed riportano Brindisi sul -4 (67-63 al 37’). Il finale è però ancora una volta costellato da errori al tiro e imprecisioni che costano caro. Termina il match 76-70.

Si ritorna in campo domenica per il match di campionato contro Pistoia al PalaPentassuglia ore 17:30.

IL TABELLINO

BC KALEV/CRAMO-HAPPY CASA BRINDISI: 76-70 (13-16, 37-31, 60-52, 76-70)

BC KALEV/CRAMO: Kirves 14 (6/10, 5 r.), Hermet 11 (2/2, 2/5, 11 r.), Dorbek 4 (2/5, 0/1, 2 r.), Suarez 4 (1/3, 4 r.), Kovliar 21 (5/11, 2/6, 4 r.), Kitsing (0/1, 1 r.), Jurkatamm 7 (3/5, 0/3, 3 r.), Toom 11 (3/5, 1/2, 5 r.), Bockler ne, Nurger 4 (2/5, 3 r.), Mathis (0/1, 1 r.), Kurbas. All.: Rannula.

HAPPY CASA BRINDISI: Morris 9 (1/5, 1/7, 2 r.), Mitchell (0/1 da 3, 1 r.), Sneed 15 (2/6, 2/3, 4 r.), Laszewski 10 (1/4, 2/5, 11 r.), Riismaa 5 (1/1, 1/6, 5 r.), Lombardi 2 (1/1, 1 r.), Johnson 13 (6/11, 4 r.), Bayehe 2 (1/3, 0/1, 2 r.), Kyzlink 14 (2/4, 2/7, 3 r.), Seck ne. All.: Esposito.

ARBITRI: Vitkauskas (LTU) – Jevtovic (SRB) – Helmsteins (LAT).

NOTE – Tiri liberi: Kalev 13/19, Brindisi 16/16. Perc. tiro: Kalev 29/66 (5/18 da tre, ro 10, rd 32), Brindisi 23/65 (8/30 da tre, ro 10, rd 28).

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi