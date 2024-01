Fiba Europe Cup – Moretti show, Varese supera Chemnitz

Torna al successo la Itelyum Varese che supera i Niners di Chemnitz (al loro primo ko in assoluto in FIBA Europe Cup) con il risultato di 90 a 78. Ottima la gara dei biancorossi che, guidati da un Moretti sensazionale (29 punti con 7/8 da 3), hanno comandato dalla palla a due fino all’ultima sirena, rischiando poco anche quando gli ospiti (che hanno tirato con il 10.7% da 3) sono riuscito a riportarsi in scia. I ragazzi di coach Bialaszewski torneranno in campo domenica per la sfida in esterna sul campo di Cremona. Palla a due alle ore 19:30.

L’inizio del match è equilibrato e scarno di canestri; dopo 4 minuti, infatti, il punteggio è sul 5-5 (5 punti di McDermott) e poi ancora 7-7 e 11-11. Spencer e Moretti spezzano l’equilibrio con due fiammate che scaldano Masnago e costringono coach Pastore al timeout; al rientro in campo, gli ospiti la situazione non varia, con la Itelyum che chiude il primo quarto sul 25-21.

L’avvio della seconda frazione premia Chemnitz il cui break vale il momentaneo +1 (25-26); Brown sblocca i suoi con la bomba dall’angolo e poi Moretti riporta i biancorossi a distanza di sicurezza con altri cinque punti consecutivi, ben coadiuvato da un McDermott particolarmente ispirato che trascina Varese sul 45-37 del 20’.

L’inizio del terzo quarto è nuovamente equilibrato con Varese abile a trovare le soluzioni vincenti con Brown e Mannion, e Chemnitz, invece, brava a sfruttare l’ispirazione di Lansdowne. L’equilibrio viene spezzato dai Niners che, dopo essere scivolati sul -10 (56-46), si riportano in scia (57-55) costringendo coach Bialaszewski al timeout. La breve pausa dà nuova linfa alla Itelyum che, grazie a Moretti, torna avanti fino al 63-57 del 30’.

Chemnitz inizia l’ultimo periodo con il piede sull’acceleratore trovando il nuovo -1 (68-67). A togliere le castagne dal fuoco sono Brown e Moretti, ancora dalla distanza, che firmano il +8 (75-67), gap che si allarga ulteriormente grazie ad un super Moretti (letale da fuori ed in penetrazione) ed a McDermott. A festeggiare, al 40’, è Varese che si aggiudica il match per 90 a 78.

ITELYUM VARESE-NINERS CHEMNITZ: IL TABELLINO

ITELYUM VARESE-NINERS CHEMNITZ: 90-78

Itelyum Varese: Young ne, Mannion 14, Ulaneo 1, Spencer 7, Woldetensae, Moretti 29, Librizzi 2, Virginio, Hanlan 4, McDermott 20, Brown 13. Coach: Tom Bialaszewski.

Niners Chemnitz: Gregori ne, Uguak ne, Garrett 11, Van Beck 2, Richter 14, Lansdowne 18, Kajami-Keane 6, Ongwae 6, Koppke ne, Krubally 4, Lockhart 4, Yebo 13. Coach: Rodrigo Augusto Pastore.

Arbitri: Chueca – Matejek – Mavisu.

Parziali: 25-21; 20-16; 18-20; 27-21. Progressivi: 25-21; 45-37; 63-57; 90-78.

Note – T3: 17/31 Varese, 3/28 Niners Chemnitz; T2: 12/26 Varese, 28/51 Niners Chemnitz; TL: 15/24 Varese, 13/20 Niners Chemnitz. Rimbalzi: 37 Varese (Ulaneo 8), 45 Niners Chemnitz (Yebo 9); Assist: 20 Varese (Mannion 7), 20 Niners Chemnitz (Kajami-Keane 8).

UFF.STAMPA PALL.VARESE