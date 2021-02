FIBA Europe Cup, Reggio Emilia giocherà con Sibiu

Dopo la qualificazione nella “bolla” di Den Bosch, la Unahotels Reggiana troverà nel prossimo turno i romeni del CSU Sibiu.

Si tratterà di gara secca, chi vince passa. Se passerà di nuovo il turno, la Unahotels Reggio Emilia incontrerà la vincente di Dnipro (UKR) vs CSU Oradea (ROM). Tutte e quattro queste squadre giocheranno in una “bolla” in modo tale da disputare top-16 e quarti di finale – anche quelli in gara secca – tutti nella stessa sede. Le quattro sedi verranno annunciate più avanti.

Si giocherà il 23 la prima gara ed eventualmente il 25 marzo l’altra.

Pair 1: BC CSU Sibiu v UNAHOTELS Reggio Emilia

Pair 8: BC Dnipro v CSM CSU Oradea

Pair 4: BC Prometey v Belfius Mons-Hainaut

Pair 5: Arged BMSLAM Stal v Heroes Den Bosch

Pair 2: Fribourg Olympic v BC Balkan

Pair 7: BC Parma v Rilski Sportist

Pair 3: Iraklis BC v Anwil

Pair 6: Ironi Ness Ziona v BC Kyiv Basket