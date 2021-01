FIBA Europe Cup – Unahotels Reggiana, successo con fatica al debutto

La Unahotels Reggiana lotta e vince con merito la prima gara di FIBA Europe Cup contro i belgi del Mons-Hainaut ma non è stato per nulla facile. Termina 69-70 per i biancorossi.

A breve la cronaca completa.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – BELFIUS MONS-HAINAUT 70-69 (18-18; 37-32; 52-52)

UNAHOTELS: Sutton 6, Koponen 14, Bostic 2, Candi 16, Baldi Rossi 11, Porfilio NE, Taylor 14, Giannini NE, Bonacini NE, Diouf 5, Kyzlink 2. Allenatore: Martino.

MONS: Smith 9, Lambot 4, Barnes 9, Spencer 11, Durham 16, Cage NE, Ebang 2, Mortant, Van Caeneghem 3, Jean-Philippe NE, Penava 15. Allenatore: Bosnic.

Arbitri: Aunkrogers, Ovinov, Velikov.