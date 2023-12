Fiba Europe Cup – Varese ancora al tappeto, ZZ Leiden corsaro

Nella seconda giornata della seconda fase di FIBA Europe Cup, la Itelyum Varese esce sconfitta per 79-82 dallo ZZ Leiden di fronte al proprio pubblico al termine di una partita combattuta fino all’ultimo possesso. Quattro i giocatori di coach Tom Bialaszewski che hanno chiuso in doppia cifra: Brown autore di 23 punti e 15 rimbalzi, Hanlan con 17 punti e 7 assist a referto, Young con 12 punti e 6 rimbalzi ed infine Shahid con 12 punti e 2 recuperi.

Partenza sprint dei padroni di casa, i quali trovano la retina con Brown dai 6.75 metri e con una lacrima di Shahid per il primo parziale della partita; successivamente si fanno vivi gli olandesi con Van Bree e Kruithof, ma il numero 44 di Varese è caldissimo e da dietro l’arco mette due canestri in fila (13-6). Gli ospiti trovano il ritmo giusto per alzare i giri del motore: Jones apre il parziale di 2-9 con una bomba, Ververs prosegue con un appoggio facile e Sickind – con un jumper dalla media – segna i punti della parità, costringendo l’Itelyum a chiamare il time-out; nel finale Ulaneo illude i lombardi col canestro del sorpasso, ma Gross e Jones danno il vantaggio a Leiden prima del tiro a cronometro fermo di Librizzi che chiude il primo quarto sul 18-19. Ad aprire le marcature nel secondo periodo è sempre il numero 3 olandese, il quale poco più tardi innesta le marce più alte e connette con due triple consecutive che forzano coach Bialaszewski a fermare il gioco; Varese non riesce ad uscire dall’impasse, Gross ne approfitta e sigla il canestro del massimo vantaggio ospite (20-31). Il momento migliore di Leiden però viene a coincidere anche con la ripresa dei padroni di casa: Young segna dall’arco dei 6.75 e dà il via alla rimonta biancorossa; Cauley-Stein, Brown e Hanlan si uniscono al compagno e rimettono il risultato in parità con un tremendo parziale di 12-1. Nonostante gli olandesi riescano a mettere l’ennesima freccia del sorpasso con Van Bree, l’Itelyum riesce a ristabilire le gerarchie con il 4/4 da tre di Brown prima che Gross e Cauley-Stein duellino da una parte all’altra del campo. Hanlan e Bouwknecht hanno un botta e risposta da dietro l’arco; tuttavia questo sarà l’ultimo canestro di Leiden, poiché nel finale i liberi di Brown e la bomba griffata Shahid mandano le due rivali all’intervallo sul 45-39 in favore della compagine italiana.

Nella ripresa è proprio il numero 0 di Varese ad aprire le danze con un jumper, replicato poco dopo da Young prima del canestro in girata di Gross, inutile però nel voler riavvicinare gli olandesi alla partita, perché la serata perfetta di Brown da oltre l’arco serve a portare i biancorossi sul +11; successivamente, gli ospiti trovano respiro con un break di 0-5 targato dalla coppia Jones-Ververs, ma Hanlan decide di mettersi in proprio firmando in solitaria un controparziale di 8-2 che vale il massimo vantaggio Itelyum a 5′ dalla mezz’ora (60-48). Leiden non ha intenzione di alzare bandiera bianca e spinta dall’intero quintetto, genera l’ennesimo parziale della propria partita portandosi a -5 e forzando i lombardi al time-out; al ritorno sul parquet, il tandem Hanlan-Brown ristabilisce le gerarchie, tuttavia Van Bree connette dall’arco dei 6.75 metri riportando i suoi a soli due possessi di svantaggio. Il layup in penetrazione di Librizzi è l’ultimo highlight del terzo quarto che infatti si chiude sul 66-58. L’inizio del quarto periodo riporta Varese avanti di dieci punti grazie alle mani calde di Shahid, gli ospiti però si affidano a Jones per ricucire subito lo strappo: la guardia americana segna ed ispira, Van Bree e Kruithof raccolgono i suggerimenti per i canestri del -2 che costringono i padroni di casa a rifugiarsi in time-out. All’uscita dalla breve pausa, Leiden mette subito la freccia con l’asse Van Bree-Jones, ma Cauley-Stein – servito da un attentissimo Hanlan – sigla la prima tripla della sua partita e riporta a +2 la Itelyum (72-70); nonostante Jones finisca più volte sulla linea della carità, la sua imprecisione dà alla compagine olandese un solo punto di vantaggio, un invito a nozze per i biancorossi che con i liberi di Brown e la tripla di Young trovano il +4 a poco più di 3’30” dalla fine. Con lo scorrere del cronometro, Varese sembra convinta di poter portare a casa la partita, ma non entrano più canestri e gli ospiti registrano così un parziale tagliagambe di 0-9 quasi interamente ad opera di Van Bree, migliore dei suoi per tutto l’arco della partita. La retina stracciata a cronometro fermo da Hanlan dà l’ultima chance ai padroni di casa di trovare il pareggio per andare ai supplementari, ma dopo la stoppata di Cauley-Stein sul ribaltamento di fronte Young non va a referto con la tripla del pareggio e le ostilità si chiudono con il risultato di 79-82 in favore dello ZZ Leiden.

La Itelyum Varese tornerà sul parquet della Itelyum Arena questa domenica per ospitare l’EA7 Emporio Armani Milano (live su DAZN alle ore 17.30), mentre in FIBA Europe Cup l’appuntamento è previsto per mercoledì 10 gennaio (ore 20.30) quando affronterà il CSU Oradea a domicilio.

